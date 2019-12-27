Ставропольские спасатели помогли медикам транспортировать бабушку домой

К слову, именно сегодня 27 декабря все спасатели отмечают свой профессиональный праздник.

Вот и недавно ставропольским спасателям противопожарной и аварийно-спасательной службы необходимо было помочь семье из Георгиевска. Там люди готовились встречать новогодние праздники совместно с неходячей бабушкой, которой 81 год. Она проходила лечение в городской больнице.Все члены семьи ждали родственницу, но понимали, что транспортировка пенсионерки пройдёт негладко, ведь живут они на пятом этаже, а каждое движение доставляет бабушке боль и страдания., – рассказал МедикФорум спасатель города. –Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольского пенсионера с трудом поместили в машину скорой помощи.