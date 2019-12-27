Ставропольские спасатели помогли медикам транспортировать бабушку домой
Как известно, практически ежедневно сотрудники ПАСС Ставропольского края оказывают помощь врачам и родственникам в транспортировке пациентов. Бывают случаи, когда больных нужно перенести в карету скорой помощи, а проход затруднён, или же наоборот.
Вот и недавно ставропольским спасателям противопожарной и аварийно-спасательной службы необходимо было помочь семье из Георгиевска. Там люди готовились встречать новогодние праздники совместно с неходячей бабушкой, которой 81 год. Она проходила лечение в городской больнице.
Все члены семьи ждали родственницу, но понимали, что транспортировка пенсионерки пройдёт негладко, ведь живут они на пятом этаже, а каждое движение доставляет бабушке боль и страдания.
– Родные пенсионерки позвонили по номеру «112» и мы прибыли по указанному адресу, – рассказал МедикФорум спасатель города Владимир Лоб. – Мы никогда не опаздываем на такие вызовы, потому что медицинский спецавтотранспорт может понадобиться в любую минуту в другом месте города, и задерживать его нельзя. Поэтому мы подъехали к подъезду одновременно с машиной скорой помощи. Доставленную из стационара пенсионерку мы переложили на мягкие носилки и аккуратно внесли её в квартиру на пятом этаже. Подъезды в старых домах узкие, в них с трудом удается развернуться на лестничной клетке, поэтому сын пациентки помогал нам, открывая многочисленные двери. Вскоре бабушка оказалась в родных стенах, где мы уложили её на постель, приготовленную родными. Вся семья высказала нам слова благодарности и поздравила с наступающим Новым Годом и Днём Спасателя.
К слову, именно сегодня 27 декабря все спасатели отмечают свой профессиональный праздник.
Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольского пенсионера с трудом поместили в машину скорой помощи.
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