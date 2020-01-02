Эксперты назвали неожиданные продукты, помогающие при похмелье

«Вы можете не хотеть ничего есть, когда у вас похмелье. Но правильная еда может заставить вас чувствовать себя лучше, а некоторые продукты и вовсе избавляют от похмелья», - констатировали эксперты.

В состоянии похмелья мысли даже мысли о еде способны вызывать неприятные ощущения. Однако именно еда помогает быстро восстановитьсяСпециалисты посоветовали в таких обстоятельствах употреблять для ускоренного восстановления следующие продукты.Они содержат аминокислоты, в частности, аминокислоту цистеин, полезную для оздоровления печени. Употребление яиц эффективно уменьшает симптомы похмелья, отмечают специалисты.Его питье не только дает организму влагу, столь необходимую при похмелье, - но и витамины, восполняющие потерю полезных веществ, которых организм лишается при злоупотреблении спиртным. Присутствующая в напитке фруктоза помогает избавляться от остатков алкоголя.Он является супер-средством от похмелья, говорят эксперты. Если съесть большую порцию меда, это даже может удивить своим быстрым восстанавливающим действием.Еще один неожиданный борец с мучительным похмельем. Неожиданный, но очень полезный. Шоколад содержит калий, который может эффективно бороться с воздействием алкоголя. Просто откусывайте в течение всего утра понемногу от плитки шоколада – это тоже помогает быстро вернуться в хорошую форму.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие плюсы здоровью дает отказ от алкоголя даже на время.