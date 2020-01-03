Увеличение потребления DHA омега-3 помогает снизить риск кальцификации аорты
В последние годы все больше добавок рыбьего жира с омега-3 жирными кислотами выходят на коммерческий рынок. Растущее потребление заставляет ученых больше узнавать о последствиях и пользе для здоровья приема омега-3. Новое исследование предлагает принимать омега-3 жирные кислоты, чтобы уменьшить тяжесть кальцификации аорты у мужчин.
Международная группа исследователей охватила почти 1000 мужчин в Соединенных Штатах и Японии. Они узнали, что каждые два процента улучшения уровня ДГК снижают кальцификацию аорты на 35%.
Команда не нашла существенной связи между потреблением другой омега-3 жирной кислоты - EPA (эйкозапентаеновая кислота) - и кальцификацией аорты. Оказалось, что только ДГК обладает антиатеросклеротическим действием, которое защищает аорту от процесса кальцификации. Их результаты подтверждают имеющиеся данные о способности ДГК и других жирных кислот омега-3 бороться с атеросклерозом у здоровых мужчин среднего возраста.
Польза омега 3 жирных кислотВ целом, как DHA, так и EPA оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Таким образом, в то время как исследователи определяют, какая из них лучше всего подходит для конкретного состояния здоровья, прием жирных кислот омега-3 с большей вероятностью принесет пользу человеку.
«Это первое исследование, в котором изучается связь между биомаркерами крови LCn-3PUFA [длинноцепочечных n-3 полиненасыщенных жирных кислот] и кальцификацией аорты у бессимптомных мужчин среднего возраста разных рас / этнических групп из двух страны в стандартизированной форме. Хотя это всего лишь одна часть головоломки, каждый должен есть жирную рыбу и / или принимать добавки, богатые EPA / DHA», - говорится в исследовании.
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