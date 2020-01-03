4 научно-доказанных способа бросить курить
Никогда не поздно бросить курить. Даже отказ от курения в пожилом возрасте оказывает положительное влияние на здоровье. Эти 4 способа показали наибольшую эффективность.
Финансовый стимулКурение стоит дорого. Осознайте это и выясните, сколько денег буквально превратилось в дым. Результат может мотивировать вас бросить курить.
То, что финансовый стимул важен, также показали исследования в 2015 году с более чем 2500 курильщиками. Наиболее успешной была программа отказа от курения, в которой каждый участник сначала должен был внести по 150 долларов. Любой, кто оставался свободным от табачного дыма более года, получил обратно 150 долларов плюс дополнительные 650 долларов.
Раз и навсегдаСогласно исследованию, проведенному в 2016 году в Оксфордском университете, быстрая абстиненция кажется более перспективной, чем медленное сокращение потребления сигарет. Однако этот метод требует железной воли и большой дисциплины. Очень немногим (от четырех до семи из 100 курильщиков) удается остановиться сразу.
Всякий раз, когда вы чувствуете необходимость курить, вы должны отвлекаться. Не позволяйте скуке возникать: например, послушать музыку, заняться спортом или поговорить.
Это легче для двоихВ исследовании, в котором приняло участие 3700 человек, ученые из Лондонского университета смогли доказать, что партнер играет очень важную роль в прекращении курения. Почти половина мужчин снова начали курить, если их женщины прекратили программу. Из мужчин, чьи женщины не вернулись к курению, только восемь процентов снова начали курить.
Никотиновые заменители
"Считается, что никотин в форме пластырей, жевательной резинки или спрея для носа поможет вам бросить курить. Это правда! Научно доказано, что никотиновые заменители безопасны и эффективны при правильном использовании", - пишет издание Focus.
Сводный анализ нескольких исследований, проведенных в 2018 году, показал, что вероятность отказа от курения увеличивается на 50–60%.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему вейпинг не помогает отказаться от никотина.
Оставить комментарий