Новые данные: витамин D защищает организм от инфекции
Исследователи из Орегонского университета разработали новую модель для изучения роли витамина D в профилактике инфекций. Тесты с использованием этой модели показывают, что терапия может значительно сократить количество болезнетворных бактерий в ранах кожи.
Это исследование проливает свет на потенциал профилактики инфекций, но оно также важно для установления нового способа обнаруживать механизмы, посредством которых витамин D регулирует антимикробный пептид в организме. Результаты были опубликованы в журнале "Стероидной биохимии и молекулярной биологии".
Витамин D содержится в очень небольшом количестве продуктов, включая жирную рыбу, говяжью печень, сыр и яичные желтки. Этот витамин также вырабатываемый организмом при воздействии солнечного света. Он способствует усвоению кальция в кишечнике, необходим для роста костей, клеток, нервно-мышечной функции и уменьшения воспаления.
«Витамин D3 регулирует экспрессию САМР (антимикробного пептида кателицидина), а Staphylococcus aureus является важным человеческим патогеном, вызывающим кожные инфекции», - сказал Адриан Гомбарт, профессор биохимии и биофизики в Колледже наук ОГУ и главный исследователь в университете Линуса Полинга. - «На нашей мышиной модели мы показали, что обработка раны на коже, инфицированной S. aureus, биологически активной формой витамина D значительно снижает количество бактерий в ране».
По словам Гомбарта, полученные данные позволяют предположить, что витамин D можно использовать для повышения защиты от инфекции посредством повышения уровня САМР.
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