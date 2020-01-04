Исследование: доброта и альтруизм облегчают физическую боль
Группа ученых обнаружила, что люди, которым свойственно альтруистическое поведение, чувствуют меньше боли, чем те, кому такое поведение не свойственно. В своей статье, опубликованной в «Новостях Национальной академии наук» (Китай), они рассказывают об экспериментах, которые провели с добровольцами.
Предыдущие исследования показали, что альтруистическое поведение (проявление доброты, не ожидая ничего взамен) может заставить людей чувствовать себя лучше. Мозг вырабатывает определенные химические вещества, которые усиливают чувства благополучия. Теперь исследователи обнаружили, что это также может помочь уменьшить ощущение боли.
Эксперимент на людяхВ первом эксперименте исследователи попросили людей, сдающих кровь после землетрясения, оценить боль от укола иглой. Затем они опросили людей, сдающих кровь, когда не было бедствий. Ученые обнаружили, что люди, добровольно вызвавшиеся после землетрясения, сообщали, что игла была менее болезненной, по сравнению с другой группой.
В другом эксперименте, исследователи попросили добровольцев пожертвовать деньги, чтобы помочь детям-сиротам.
"Затем каждый из добровольцев прошел МРТ, испытывая удары током. Те, кто пожертвовал, показали меньшую реакцию мозга на шок, чем те, кто отказался от пожертвования. Мы также обнаружили, что чем больше добровольцы чувствовали, что их пожертвование помогло сиротам, тем меньше их мозг реагировал на шок", - говорится в исследовании.
Ученые предполагают, что их эксперименты в сочетании с результатами других исследований показывают, что альтруистическое поведение не только улучшает самочувствие людей, но и уменьшает боль.
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