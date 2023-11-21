Вот что происходит в вашем организме, когда вы выпиваете стакан колы
Для многих людей кола прекрасно утоляет жажду и даже будит. Но что на самом деле происходит в вашем организме, когда вы выпиваете стакан колы?
В коле много сахара и, следовательно, калорий, а кофеин в сладком напитке тоже полезен не всем.
Но насколько это действительно вредно? Вряд ли кто-то задумывается о том, что на самом деле происходит в организме, когда вы просто выпиваете стакан колы. Мы сопровождали содержимое банки с колой в пути через тело.
Именно столько сахара в банке колы
В банке колы содержится около десяти чайных ложек сахара, который попадает в организм во время питья. На самом деле, это может нанести вам вред. Однако фосфорная кислота в напитке препятствует этому.
Через 20 минут после колы: резко повышается уровень сахара в крови
"Организму требуется около 20 минут, чтобы отреагировать на такое количество сахара. Уровень сахара в крови быстро повышается. Затем организм выделяет много инсулина. Печени тоже сейчас предстоит много работы. Он начинает превращать лишний сахар из нездоровой колы в жир", - говорит врач-эндокринолог Юрьева Ольга специально для МедикФорум.
Через 40 минут: кофеин начинает действовать
Кофеин полностью усваивается примерно через 40 минут. Вероятно, немного повысилось кровяное давление и расширились зрачки.
Много сахара перекачивается в кровь через печень.
"В мозгу блокируются рецепторы аденозина — вещества, участвующего в энергетическом обмене. Это не дает вам устать".
Через 45 минут: ощущение счастья распространилось
Лучше всего вы чувствуете себя примерно через 45 минут после употребления колы, потому что именно в это время высвобождается дофамин. Это вещество-посредник в нервной системе, которое контролирует физические и психические движения.
"Дофамин стимулирует центр вознаграждения в мозге аналогично опиатам. Это создает ощущение счастья".
Через 60 минут: усталость вернулась
"Примерно через час негативное воздействие колы становится полностью очевидным: содержащаяся в ней фосфорная кислота связывает магний, кальций и цинк".
Вещества, которые действительно необходимы организму, помимо прочего, для построения костей. Большое количество сахара в нездоровой коле увеличивает выведение важного кальция с мочой.
К этому добавляется мочегонный эффект кофеина. Вам приходится ходить в туалет, и кроме кальция вы также выделяете магний, цинк, натрий, электролиты и воду. Поскольку вашему организму не хватает важных питательных веществ, вы становитесь вялыми. В то же время уровень сахара в крови, который вначале так резко поднялся, теперь резко падает.
"У вас снова возникла острая потребность съесть что-нибудь сладкое".
Кола с подсластителем? Тоже не лучше
Конечно, этот список относится прежде всего к сладкой «обычной» коле. В настоящее время существуют различные версии лимонада с кофеином, которые не содержат сахара, но содержат подсластители. Однако они также являются спорными.
"Есть исследования, которые показывают, что подсластители на самом деле способствуют ожирению и что уровень сахара в крови также резко повышается, потому что мозг получает сигнал «сладко», несмотря на отсутствие сахара. Поэтому версии колы без сахара на самом деле не полезнее".
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