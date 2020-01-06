Когда стоит мужчине проверить гормоны?
Гормональные нарушения обычно настигают мужчин после 40 лет - это время когда начинает снижаться уровень главного мужского гормона тестостерона. Есть симптомы, которые говорят о том, что возможно следует обратится к врачу для выбора терапии. Это поможет улучшить качество жизни и продлить мужское здоровье.
Гормон тестостерон играет решающую роль в обмене веществ у мужчин. Но его производство часто уменьшается с возрастом.
Симптомы нехватки тестостерона: вялость, снижение сексуального влечения, эректильная дисфункция, гладкая и тонкая кожа, уменьшение мышечной массы и увеличение веса: если мужчины сами замечают эти симптомы, возможно, стоит проверить уровень гормонов.
Уролог Кристиан Лейбер в журнале «Neue Apotheken Illustrierte» (издание от 1 января 2020 года), объясняет что эта совокупность симптомов связана, как правило, с нехваткой главного мужского гормона.
Нехватка не редкость: по словам эксперта, от 10 до 15 процентов мужчин имеют жалобы, которые вызваны этим. Здесь может помочь заместительная терапия в виде геля, который наносится ежедневно, или с помощью уколов, которые делаются несколько раз в месяц.
Главное - образ жизниОднако терапия мало полезна, если мужчина совместно с гормональной терапией не меняют свой образ жизни. В частности, это означает потерю веса и физическую активность. Из-за избыточного веса проблемы с артериальным давлением и недостатком физической активности являются факторами риска дефицита тестостерона. И наоборот, риск заболевания может быть значительно уменьшен с помощью здорового питания и физических упражнений.
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