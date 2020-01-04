Новое открытие позволит избежать облысения мужчинам
Лучший способ избежать облысения - это предотвратить выпадение волос. Теперь ученые говорят, что новое открытие роста волос может помочь мужчинам сохранить свою шевелюру на всю жизнь.
«Нашим главным открытием является ранее неизвестная гладкая мышца, которая окружает волосяные фолликулы и называется дермальной оболочкой», - объяснил ведущий исследователь доктор Майкл Рендл (Michael Rendl). Он является заместителем директора Института стволовых клеток черной семьи в Медицинской школе Икан на горе Синай в Нью-Йорке.
Этот тип мышц нельзя контролировать добровольно, они похожи на мышцы в кровеносных сосудах.
«Но мы можем контролировать это с помощью лекарств, которые могут блокировать сокращение».
Это означает, что мужчины смогут когда-нибудь пройти курс лечения, который просто позволит им сохранить волосы на голове, которые они имеют сейчас, вместо того, чтобы медленно их терять.
«Мы рады возможности разработать методы для блокирования сокращения оболочки, остановки регрессии фолликулов и предотвращения выпадения существующих волос до того, как новые волосы смогут расти».
Новое открытие также заинтересовало дерматологов и трихологов.
«Будущее терапии выпадения волос выглядит очень многообещающе, и это исследование показывает, что облысение может вскоре стать необязательным», - сказал доктор Микеле Грин из больницы Lenox Hill в Нью-Йорке.
Ранее на Медикфорум мы писали о причинах выпадения волос.
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