Новое открытие позволит избежать облысения мужчинам

«Нашим главным открытием является ранее неизвестная гладкая мышца, которая окружает волосяные фолликулы и называется дермальной оболочкой», - объяснил ведущий исследователь доктор Майкл Рендл (Michael Rendl). Он является заместителем директора Института стволовых клеток черной семьи в Медицинской школе Икан на горе Синай в Нью-Йорке.

«Но мы можем контролировать это с помощью лекарств, которые могут блокировать сокращение».

«Мы рады возможности разработать методы для блокирования сокращения оболочки, остановки регрессии фолликулов и предотвращения выпадения существующих волос до того, как новые волосы смогут расти».

«Будущее терапии выпадения волос выглядит очень многообещающе, и это исследование показывает, что облысение может вскоре стать необязательным», - сказал доктор Микеле Грин из больницы Lenox Hill в Нью-Йорке.