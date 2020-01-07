5 продуктов, которые стоит есть ежедневно, если у вас диабет 2 типа
Выбор здоровой пищи для контроля уровня сахара в крови является ключевым для людей с диабетом 2 типа. Но важно, чтобы эти продукты не только контролировали диабет, но и улучшали ваше общее состояние здоровья. Эти 5 продуктов справляются с задачей.
ЦитрусовыеАпельсины, грейпфруты, клементины - исследования показывают, что употребление цитрусовых оказывает положительное, долгосрочное влияние на уровень сахара в крови, а также на уровень холестерина, благодаря противовоспалительному соединению гесперидину и здоровой дозе растворимой клетчатки.
НутНут, а также бобы и чечевица, являются хорошо известными продуктами с низким гликемическим индексом, что делает их хорошим выбором для диабетиков. Новые исследования показывают, что употребление в пищу бобовых культур может на самом деле иметь и терапевтический эффект для сердечно-сосудистой системы.
Оливковое маслоЗамена насыщенных и транс-жиров более полезными ненасыщенными жирами является ключевой рекомендацией для всех людей, но тип потребляемых жиров может играть еще большую роль в здоровье людей с диабетом 2 типа. Потребление оливкового масла первого отжима связано не только с уменьшением риска диабета. Некоторые исследования показывают, что оно может также улучшить использование глюкозы клетками благодаря своим противовоспалительным эффектам.
Зеленые овощиБолее высокое потребление листовой зелени и некрахмалистых, зеленых овощей у диабетиков типа 2 в возрасте 65 лет и старше, было связано со значительным снижением сердечно-сосудистых факторов риска. Наилучшие результаты были получены, когда ежедневно потреблялось не менее 200 г овощей.
Корица
"Корица повышает чувствительность к инсулину, тем самым помогая снизить уровень сахара в крови. Точный механизм того, как эта сладкая пряность делает это, а также рекомендуемое потребление, все еще исследуется, но большинство исследований указывает на способность корицы помогать в контроле глюкозы в крови на ежедневной и долгосрочной основе", - пишет издание Helth.
Ранее на Медикфорум мы писали о продуктах, в которых содержится "скрытый сахар".
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