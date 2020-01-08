Психолог Анна Ефремова рассказывает как выйти на работу после праздников и не впасть в депрессию

Психолог Анна Ефремова рассказывает как выйти на работу после праздников и не впасть в депрессию

Новогодние каникулы подходят к концу и многие впадают в унылое состояние уже от одной мысли, что скоро придется снова рано вставать и включаться в трудовые будни. Психолог Анна Ефремова рассказывает, как преодолеть хандру после новогодних праздников.

Неоправданные ожидания

Бывает так, что человек ждет от праздников слишком много, и они не оправдывают его ожидания. Или наоборот - превосходят самые смелые надежды. И в том и в другом случае, выход на работу будет затруднителен.
"Может быть, он собирался отправиться в другой город или страну, но поездка сорвалась. Или планировал провести праздники с близким человеком, но поругался с ним. Или Вы отдохнули и душой, и телом, забыв о планерках, дедлайнах и назойливых коллегах. А теперь вас из праздника жизни выдирают и выбрасывают в серые рутинные дни", - говорит психолог в интервью АиФ.

Продлите праздник

Выход на работу не означает, что праздник закончился. Например, можно пойти с друзьями на каток, или посидеть в кафе после работы. Кроме того, важно наладить сбитый режим, тогда просыпаться на работу будет не так мучительно.

"Сделайте времяпровождение в офисе максимально приятным. Распечатайте фотографии с праздников, выберите рамку, и поставьте на рабочий стол. Вечерами варите безалкогольный глинтвейн, пеките имбирное печенье и смотрите новогодние фильмы, которые не успели", - советует психолог.

Старайтесь в будущем не ждать слишком много от новогодних праздников, тогда и послепраздничная депрессия вам не грозит.

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Психолог Анна Ефремова рассказывает как выйти на работу после праздников и не впасть в депрессию
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