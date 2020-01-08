Психолог Анна Ефремова рассказывает как выйти на работу после праздников и не впасть в депрессию

Неоправданные ожидания

"Может быть, он собирался отправиться в другой город или страну, но поездка сорвалась. Или планировал провести праздники с близким человеком, но поругался с ним. Или Вы отдохнули и душой, и телом, забыв о планерках, дедлайнах и назойливых коллегах. А теперь вас из праздника жизни выдирают и выбрасывают в серые рутинные дни", - говорит психолог в интервью АиФ.

Продлите праздник

"Сделайте времяпровождение в офисе максимально приятным. Распечатайте фотографии с праздников, выберите рамку, и поставьте на рабочий стол. Вечерами варите безалкогольный глинтвейн, пеките имбирное печенье и смотрите новогодние фильмы, которые не успели", - советует психолог.