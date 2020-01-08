Повышенная тревожность связана с нарушением работы кишечника
Тревога связана с различными психическими и физическими расстройствами, особенно вызванными стрессом. Недавнее исследование показывает, что поддержание здоровой кишечной микробиоты может стать новым методом лечения тревоги.
Группа ученых из шанхайского университета Цзяо Тонг в Китае изучила взаимосвязь между кишечником и тревогой и обнаружила, что регулирование кишечных бактерий с помощью пробиотических или добавок, потенциально может лечить симптомы тревоги.
По словам ученых, их исследование, опубликованное в «Общей психиатрии», является частью растущего объема работ, который доказывает, что устранение симптомов тревоги возможно путем лечения кишечника.
Особенности исследованияКоманда ученых отобрала 21 исследование, в котором участвовало 1503 человека. Из 21 исследования в 14 использовались пробиотики, в то время как в семи исследованиях использовались не пробиотические методы, такие как изменение диеты человека. Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые полезны для здоровья человека. Некоторые примеры богатых пробиотиками продуктов включают ферментированные продукты, такие как мисо, кимчи и квашенная капуста.
Ученые обнаружили, что регулирование кишечных бактерий может помочь облегчить симптомы тревоги. Важно отметить, что употребление в пищу различных продуктов оказало большее влияние на кишечные бактерии по сравнению с введением пробиотиков в пищеварительный тракт.
«Мы находим, что более половины исследований показали, что лечение симптомов тревоги путем регуляции кишечной микробиоты оказало положительное влияние», - заключили они.
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