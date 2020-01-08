5 вещей, которые можно сделать для улучшения психического здоровья в новом году
Существуют меры, позволяющие улучшать состояние психики, которые каждый человек может осуществить в новом году. Важно уметь не загромождать свой разум постоянными заботами и тревогами, этому необходимо учиться.
Специалисты советуют: пообещайте себе в новом году избегать состояний, связанных со стрессом, депрессии, проблем со сном. Для этого необходимо иметь здоровую психику. Чтобы сохранять ее таковой и не допускать указанных выше проблем, необходимо ввести в свою жизнь несколько вещей, сообщает портал Timesnownews.com.
Меньше беспокоиться. Беспокойство - это эпидемия, которой подвержено современное человечество: в наши дни люди проявляют повышенное беспокойство буквально из-за всего. Уменьшить уровень беспокойства можно, если перестать заниматься многозадачностью – в конкретный момент времени необходимо решать что-то одно. Кроме того, нужно ограничивать количество бесполезных действий, например, перестать постоянно проверять социальные сети.
Учиться управлять стрессом. Управление стрессом нужно практиковать ежедневно - так же, как физическую активность и упражнения. У каждого человека должны существовать собственные инструменты успокоения, и для крепкой психики важно, чтобы они были здоровыми – это могут быть прогулки, прослушивание музыки, медитация.
Чаще менять обстановку. Изменение привычной обстановки полезно для мозга. Меняя местами часто используемые вещи, мы перестаем действовать на автопилоте - для серых клеток мозга это настоящая тренировка.
Делегировать обязанности. Люди, которые считают себя перфекционистами, часто стремятся делать все самостоятельно, что отнимает у них много времени и истощает нервную систему. Необходимо чаще делегировать другим какие-то обязанности, мир от этого не рухнет.
Больше общаться. Общение – это проверенный путь к улучшению психического здоровья для всех. Если ег нет, невозможно узнать, испытывает ли человек депрессию или стресс, испытал ли насилие. Необходимо обсуждать, слушать и говорить с другими больше, - в особенности с близкими и врачами.
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