Разблокировка долголетия: что общего у людей, которые живут до 100 лет?
Люди во всем мире живут дольше, и ожидаемая продолжительность жизни при рождении неуклонно растет. По некоторым оценкам, средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличивается на четверть года каждый последующий год. Теперь, когда есть больше людей, которые живут до 100, 110 или даже больше, справедливо спросить: какие черты связывают их?
Первый кто дожил до 110 лет, умер в 1899 году в возрасте 110 лет и четырех месяцев. С тех пор продолжительность жизни только увеличивается. Нынешний рекордсмен - француженка Жанна Калмент, родившаяся 21 февраля 1875 года и умершая 4 августа 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней. Ожидается, что кто-то скоро побьет ее рекорд. Согласно опубликованному исследованию, проведенному учеными из Университета Южной Дании (SDU), вероятность того, что кто-то побьет рекорд Жанны Калмент к 2050 году, составляет 25%.
Не все живут одинаково долгоАналогичное исследование, проведенное исследователями SDU для почти 17 000 датских и шведских долгожителей, показало, что тенденция к росту не наблюдалась у шведских долгожителей. Основные авторы исследования, Энтони Медфорд и Кааре Кристенсен, которые опубликовали свои выводы в журнале «Демография», рассказали, что две страны по разному относятся к поддержке пожилых людей.
Сравнивая Швецию и ДаниюВо-первых, Медфорд и Кристенсен обнаружили резкие различия в состоянии здоровья самых старых людей в Швеции и Дании. Исследование показало, что улучшение здоровья долгожителей можно измерить с помощью так называемой деятельности в повседневной жизни (ADL). Эти действия включают в себя основные задачи, необходимые для самостоятельной жизни, например, возможность купаться и одеваться без посторонней помощи.
У долгожителей женского пола, родившихся в более поздние годы в Дании, был улучшенный ADL. И наоборот, это улучшение в ADL не было замечено у самых старых людей из Швеции. Исследование даже выявило ухудшение тестов на мобильность, когнитивные способности и работоспособность.
Этот вывод важен с точки зрения общественного здравоохранения, так как предполагает, что долгожители нуждаются в самостоятельности в своей повседневной деятельности.
Кроме того, Медфорд и Кристенсен обнаружили, что существуют огромные различия между системами здравоохранения Швеции с недостаточным финансированием и Данией с адекватным финансированием. Пожилым людям Швеции не оказывали такой большой поддержки в плане медицинского обслуживания. В частности, сокращение расходов на здравоохранение в Швеции непропорционально сказалось на тех, кто находится на самом низу социально-экономической лестницы, включая пожилых людей из этой группы.
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