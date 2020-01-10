Куркумин предотвращает накопление жира в печени и улучшает работу мозга
Стеатоз печени представляет собой опасное для жизни состояние, вызванное ненормальным накоплением жира в печени. Хотя это обычно вызвано чрезмерным употреблением алкоголя, болезнь также может быть вызвана безалкогольными причинами. Накопление жира может привести к воспалению в печени, вызывая повреждение и рубцы. Недавнее исследование предполагает, что известное соединение, найденное в куркуме, может иметь большое значение в улучшении здоровья печени.
Тяжелые случаи жировой болезни печени могут даже привести к печеночной недостаточности. Уменьшение этого ненормального накопления жира в печени часто включает регулярные физические упражнения и другие изменения в здоровом образе жизни - сбалансированное питание и снижение потребления сахара.
Исследование, опубликованное в журнале Drug Research, показало, что куркумин обладает положительным эффектом для здоровья печени - улучшает кровоток и уменьшает количество жира в печени.
Результаты исследованияУльтразвуковое сканирование печени показало, что 75% из тех, кто принимал куркумин, имели значительное улучшение общего состояния печени, в то время как уровень улучшения среди контрольной группы составил только 4,7%. Хотя уровни сыворотки как аспартатаминотрансферазы, так и аланинаминотрансферазы были повышены у участников в группе плацебо, уровни группа куркумина показала значительно сниженные уровни печеночных ферментов.
Также обнаружено, что куркумин повышает уровень гормона роста, называемого нейротрофическим фактором мозга (BDNF). Увеличение этого гормона может помочь отсрочить или даже обратить вспять возрастное снижение познавательной способности и множество нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что зеленый чай продлевает жизнь.
Оставить комментарий