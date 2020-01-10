Нижегородских инвалидов по зрению учат использовать современные гаджеты
Помощь в освоении планшетов, смартфонов и другой техники без использования зрения получили уже более полутысячи незрячих.
В рамках социального проекта«Универсальный мобильный помощник» Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнерстве с некоммерческими организациями из 30 регионов России и мобильными операторами организовал горячую линию для инвалидов, одноименную самому проекту.
Это сделано для того, чтобы научить инвалидов по зрению быть накоротке с современными мобильными устройствами, научить их использовать современные гаджеты без помощи визуализации, использовать их без помощи зрения.
Служба работает бесплатно для всех, кто обращается на горячую линию за консультацией. За помощью в «Универсальный мобильный помощник» можно, если позвонить по телефону 8-800-550-46-80, с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
За два месяца работы этой консультационной службы квалифицированную помощь в подборе, настройке и использовании современной мобильной техники получили уже более полутысячи человек, инвалидов по зрению.
Специалисты службы отвечают на все актуальные, все насущные вопросы в этой сфере:
- какой телефон подходит для незрячего человека?
- какие настройки необходимы для невизуального его использования?
- как решить те или иные трудности, возникающие в процессе использования смартфона?
- какими без помощи зрения можно воспользоваться мобильными приложениями?
При этом новый сервис, подчеркивают его разработчики, может быть полезен не только инвалидам по зрению, но и специалистам социальных служб, а также разработчикам новых мобильных приложений да и всем, кто хотел бы познакомиться с возможностями современной мобильной техники.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородцы создали первое в России приложение, позволяющее незрячим отслеживать общественный транспорт.
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