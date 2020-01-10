Нижегородских инвалидов по зрению учат использовать современные гаджеты

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Помощь в освоении планшетов, смартфонов и другой техники без использования зрения получили уже более полутысячи незрячих.

В рамках социального проекта«Универсальный мобильный помощник» Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнерстве с некоммерческими организациями из 30 регионов России и мобильными операторами организовал горячую линию для инвалидов, одноименную самому проекту.

Это сделано для того, чтобы научить инвалидов по зрению быть накоротке с современными мобильными устройствами, научить их использовать современные гаджеты без помощи визуализации, использовать их без помощи зрения.

Служба работает бесплатно для всех, кто обращается на горячую линию за консультацией. За помощью в «Универсальный мобильный помощник» можно, если позвонить по телефону 8-800-550-46-80, с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

За два месяца работы этой консультационной службы квалифицированную помощь в подборе, настройке и использовании современной мобильной техники получили уже более полутысячи человек, инвалидов по зрению.


Специалисты службы отвечают на все актуальные, все насущные вопросы в этой сфере:
  • какой телефон подходит для незрячего человека?
  • какие настройки необходимы для невизуального его использования?
  • как решить те или иные трудности, возникающие в процессе использования смартфона?
  • какими без помощи зрения можно воспользоваться мобильными приложениями?
Нужно отметить, что консультанты горячей линии сами являются незрячими.

При этом новый сервис, подчеркивают его разработчики, может быть полезен не только инвалидам по зрению, но и специалистам социальных служб, а также разработчикам новых мобильных приложений да и всем, кто хотел бы познакомиться с возможностями современной мобильной техники.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородцы создали первое в России приложение, позволяющее незрячим отслеживать общественный транспорт.
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Нижегородских инвалидов по зрению учат использовать современные гаджеты