13-летнюю девочку парализовало сразу после Рождества
Подросток из Калифорнии столкнулся с загадочной болезнью, по симптомам похожей на полиомиелит. За день до появления ее симптомов девочка была совершенно здорова и счастлива.
В рождественское утро американка Изабель Кирби проснулась с радостным ощущением праздника и бросилась под елку, где ее ждали подарки. Она обменивалась шутками со своей сестрой-близнецом и братом, радовалась новому телевизору в своей комнате. А еще через день девочка проснулась и поняла, что ее ноги не двигаются. За несколько часов до отхода ко сну в Рождество у Изабель возник странный зуд в ногах, они онемели, но девочка смогла подняться на второй этаж в спальню. Она надеялась, что крепкий ночной сон избавит ее от всех неприятных симптомов. Увы, этого не произошло, и подростка доставили в местную детскую больницу.
Врачи диагностировали острый вялый миелит - похожее на полиомиелит состояние, которое, по мнению врачей, развивается в тот момент, когда инфекция соприкасается с энтеровирусом. В научном мире ведутся споры о том, является ли эта разновидность миелита фатальной. Пока что врачи надеются, что Изабель сумеет самостоятельно восстановить свои силы, но на это, вероятней всего, потребуются недели или даже месяцы интенсивной терапии. Историю девочки публикует местное издание Akron Beacon Journal.
Верхняя половина тела девочки управляется совершенно нормально, но ноги полностью парализованы. Острый вялый миелит обычно поражает детей и подростков. Первые его случаи были описаны всего-лишь в 2014 году, так что болезнь совершенно не изучена и является загадкой для врачей. Не у каждого пациента в спинномозговой жидкости обнаруживается энтеровирус, но большинство чем-то заболевали перед тем, как у них диагностировали коварный миелит. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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