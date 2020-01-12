Внезапно повысившийся аппетит может быть признаком диабета 2 типа
Одним из ключевых предупреждающих знаков диабета 2 типа является внезапное повышение аппетита и голод, который не проходит, даже если начать есть больше пищи, чем обычно. Об этом сообщает Diabetes.co.uk.
Чем раньше диагностирован диабет и начато его лечение, тем лучше. Раннее лечение снижает риск возникновения других проблем со здоровьем, которые развиваются на фоне диабета (это, например, развитие почечной и сердечной недостаточности).
Как объясняет Diabetes.co.uk, при развитии диабета 2 типа уровень глюкозы в крови остается ненормально высоким (гипергликемия), поскольку глюкоза из крови не может попасть в клетки из-за недостатка инсулина или их резистентности к инсулину. По этой причине организм не может преобразовать пищу в достаточное количество энергии. Этот недостаток энергии вызывает голод, и в результате повышается аппетит.
При этом употребление большего количества пищи может лишь усугублять проблему, поскольку оно лишь сделает уровень сахара в крови еще более высоким.
«При внезапном повышении аппетита следует проконсультироваться с врачом. Необходимо проверить, является ли ваше постоянное желание есть симптомом диабета или другого заболевания», - советуют британские специалисты.
Они напомнили, что помимо повышенного аппетита симптомы диабета 2 типа включают в себя:
- увеличение мочеиспускания, особенно ночью;
- постоянное чувство жажды;
- повышенная усталость;
- потеря веса без попыток худеть;
- зуд в области половых органов;
- долгое заживление порезов или ран;
- затуманенное зрение.
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