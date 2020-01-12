Внезапно повысившийся аппетит может быть признаком диабета 2 типа

«При внезапном повышении аппетита следует проконсультироваться с врачом. Необходимо проверить, является ли ваше постоянное желание есть симптомом диабета или другого заболевания», - советуют британские специалисты.

увеличение мочеиспускания, особенно ночью;

постоянное чувство жажды;

повышенная усталость;

потеря веса без попыток худеть;

зуд в области половых органов;

долгое заживление порезов или ран;

затуманенное зрение.