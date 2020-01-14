Как справляться с диабетом зимой: медики дали 5 советов для людей с этим заболеванием
Зимой организму, страдающему диабетом, становится тяжелее. Заболевание простудой или гриппом может стать чем-то очень серьезным, поскольку у людей с диабетом инфекции могут быстро прогрессировать и вызывать опасные осложнения.
Медики дали несколько советов о том, как поддерживать организм зимой, людей с диабетом. Эти рекомендации опубликовал Times Now.
Тщательно следите за состоянием ног. Диабет снижает кровообращение в ногах, оставляя их менее способными согреться в холодную погоду, а зима увеличивает риски инфекции и нервных болей в ногах. Люди с диабетом должны не только одеваться тепло, но и ежедневно проверять ноги на наличие болячек, трещин и любых изменений цвета. Проверяйте свои ноги каждый день, увлажняйте их сразу после купания и носите теплую, сухую обувь.
Ешьте супы. Холодная погода влияет на питание. Люди, как правило, едят зимой больше и сытнее. Но прибавка в весе для диабетиков крайне нежелательна, поскольку рост жировой ткани (особенно на животе) усиливает метаболические нарушения. Обязательно включайте в зимнее меню супы и тушеные овощи, они хорошо насыщают, согревают, но при этом не способствуют ожирению.
Двигайтесь. Необходимо выполнять как минимум 150 минут аэробных упражнений, от умеренных до энергичных, каждую неделю.
Держите глюкометр в тепле. Измерительный прибор нужно защищать от действия низких температур и влаги, поэтому глюкометр нужно хранить в герметично закрывающейся упаковке и желательно ближе к телу. Если глюкометр не включается из-за переохлаждения, его можно согреть, поместив в подмышечную впадину.
Берегите инсулин от холода. Инсулин храниться при температуре от 2°C до 8°C, сильное охлаждение ослабляет его действие. Инсулиновую ручку лучше заправлять заблаговременно и также держать ближе к телу. Кроме того, в вашем доступе должно быть достаточное количество средств для проведения частых измерений.
Согревайте руки. Регулярное тестирование поможет вам выявлять любые максимумы или минимумы, и держать уровень сахара под контролем. Если у вас холодные руки, анализ крови может стать проблематичным. Но это не должно стать причиной не проводить его. Попробуйте согреть руки с помощью теплой кружки или на радиаторе с полотенцем, прежде чем выполнить тест.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с диабетом нужно пить ромашковый чай.
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