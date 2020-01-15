После 40 лет люди становятся наиболее несчастными

«В каждой стране для людей существует «кривая счастья», которая изгибается в течение всей жизни в форме буквы U. Самый низкий уровень счастья в развитых странах приходится на 47,2 лет, а в развивающихся - на 48,2 лет», - сообщил Дэвид Блэнчфлауэр.

Исследование под руководством профессора Дэвида Блэнчфлауэра из Дармутского колледжа в США показало, что в 47 лет у жителей развитых стран наступает пик кризиса среднего возраста. В рамках проекта были проанализированы статистические данные из 132 стран.Кризисом среднего возраста называется состояние моральной неудовлетворенности в зрелом возрасте, связанное с осознанием того, что реальное положение вещей не отвечает желаниям человека и тому, о чем он когда-то мечтал. В результате возникают глубокие эмоциональные переживания, ставится под вопрос смысл существования, человек может ощущать себя несчастным, разочаровывается в близких.Ученый добавил, что траектория «кривой счастья» наблюдается и в странах с высоким доходом населения, и в более бедных странах, а также не зависит от уровня продолжительности жизни в разных странах.Профессор Блэнчфлауэр считает, что на душевное здоровье современных людей в большой степени влияют социально-экономические процессы, и тем, кто переживает кризис среднего возраста, стало особенно сложно справляться с жизненными потрясениями. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что психологи назвали четыре аспекта жизни , из-за которых нужно перестать волноваться.