Пищевые продукты по-разному влияют на микробиом кишечника разных людей
Недавнее исследование показало, что пищевые продукты с аналогичным профилем питания могут по-разному влиять на микробиом кишечника. Это исследование было опубликовано в журнале Cell Host & Microbe.
Исследование показало,что один и тот же продукт питания может иметь противоположные эффекты у двух разных людей и что продукты, принадлежащие к одной семье, с большей вероятностью будут оказывать сопоставимое влияние на микробиом, чем продукты с аналогичными пищевыми профилями.
Особенности исследованияВ этом исследовании ученые записали выбор продуктов питания 34 участников в течение 17 дней. Чтобы проанализировать, как изменяется микробиом каждого участника, метагеномное секвенирование было выполнено на образцах стула, которые команда собирала ежедневно.
Ученые полагали, что это исследование поможет им понять связь между определенными питательными веществами и конкретными штаммами кишечных микробов и определить, почему микробиомы различаются между людьми. Вместо этого они обнаружили, что пища, которая может иметь схожий профиль питания, не обязательно оказывает такое же влияние на кишечный микробиом.
Кишечные реакции являются личнымиИсследовательская группа предсказала изменения в микробиоме человека на основе того, что они ели в предыдущие дни. Тем не менее, эти изменения не были похожими от одного человека к другому. Они обнаружили, что 109 различных продуктов имеют схожий эффект на кишечник только у двух участников. То есть конкретный овощ совершенно по-разному воздействовал на бактерии двух людей.
Пристальный взгляд на продукты питания и кишечникУченые считают, что будущие исследования должны углубиться в состав конкретных продуктов. Определение каждого соединения, который кишечные микробы используют для метаболизма, может помочь понять уникальные детали кишечной экосистемы.
Кроме того, важно смотреть на большие наборы данных о диетах и профилях микробиома кишечника. Если в исследованиях участвуют тысячи участников, тенденции легче обнаружить, даже если многие конкретные детали уникальны для отдельных людей.
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