Одинаковые продукты по-разному влияют на кишечный микробиом у разных людей

«Кишечные реакции на пищу – индивидуальны. Это может быть связано с тем, что в дополнение к пище, которую мы едим, существуют и другие вещества, способные влиять на состояние и активность кишечных бактерий. Также мы считаем, что кишечные микробы используют для своего метаболизма те компоненты продуктов, которые могут быть не указаны на их упаковке. Все эти особенности делают уникальной кишечную экосистему у каждого отдельного человека», - сказал по этому поводу ведущий автор исследования, профессор Университета Миннесоты Дэн Найтс.

В рамках исследовании ученые следили за тем, как влияют на состояние кишечника некоторые продукты питания. Эти продукты употребляли в пищу 34 человека. Чтобы проанализировать, как изменяется микробиом каждого участника, специалисты ежедневно собирали и анализировали образцы стула добровольцев.Исследователи полагали, что этот анализ поможет им понять связь между определенными питательными веществами и конкретными штаммами кишечных микробов. Вместо этого они обнаружили, что пища, которая может схожий состав по белкам, жирам, углеводам, не оказывает одинакового влияния на кишечный микробиом у разных людей.Интерес ученых к изучение кишечного микробиома не случаен. Известно, что бактерии в желудочно-кишечном тракте могут влиять на состояние иммунитета и риск заболеваний, например, сердечно-сосудистых. Было установлено, что микробный дисбаланс в кишечнике вызывает прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний за счет увеличения двух основных факторов риска: атеросклероза и высокого кровяного давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , оздоровляющих кишечник, и опасных для него.