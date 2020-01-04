Эксперты назвали 5 пищевых ингредиентов, которые ведут к незаметному набору веса
Зарубежные эксперты в области питания указали среди пищевых ингредиентов, ведущих к незаметному набору веса глютен, искусственные подсластители, глутамат натрия и другие компоненты еды. Об этом сообщил портал Health.news.
По словам экспертов, существуют пищевые ингредиенты, которые нужно стараться избегать любой ценой – их употребление может вызывать неконтролируемое увеличение веса. В названном ими перечне оказались следующие уничтожители стройной фигуры
Рапсовое масло. Не имеет значения, органическое ли это масло или холодного отжима. Рапс действует на организм как маргарин, отмечают специалисты. С его потреблением связаны те же побочные эффекты в виде увеличения веса, а также сосудистых патологий, ведущих к потери памяти и повышенному риску деменции.
Искусственные подсластители. Эксперты поясняют, что аспартам и сукралоза являются подсластителями, которые в сотни раз слаще сахара. При их потреблении тело думает, что человек съедает сразу очень большое количество сахара. Всем, кто хочет сбросить лишний вес, и больше его не набирать, необходимо отказаться от искусственных подсластителей.
Глютен. Этот пищевой ингредиент тормозит работу кишечника и способствует хроническому воспалению, в связи с которым увеличивается рост жировой ткани.
Молоко. Эксперты считают, что за незаметным набором веса у многих людей могут стоять продукты из обработанного молока – сыры, йогурты, мороженое, сливки и т.п. По их мнению, молоко содержит гормоны и другие ингредиенты, которые предназначены для быстрого роста телят, но заставляют людей полнеть.
Глутамат натрия. Потребление продуктов, которые его содержат, ведет к увеличению веса в связи с тем, что этот ингредиент меняет работу вкусовых рецепторов. В основном источниками глутамата натрия являются глубоко обработанные продукты с высокими уровнями жиров и трансжиров – именно их организм начинает требовать все больше.
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