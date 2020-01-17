Хроническое восполнение приводит к низкой выработке дофамина и проблемам с мотивацией
Некоторые люди часто переживают дни, когда им не хватает мотивации встать и пойти туда, где им нужно быть. Вялость может возникнуть у каждого, но у людей с хроническим, слабым воспалением, более вероятно, внезапное начало проблем с мотивацией. Исследование, опубликованное в журнале Trends in Cognitive Sciences, показало, что хроническое слабое воспаление влияет на дофаминовую систему мозга.
В своей статье исследователи из Университета Эмори представили связь между дофамином, мотивацией и воспалительной реакцией как часть процесса заживления, разработав теоретический базис.
«Когда ваше тело борется с инфекцией или залечивает рану, вашему мозгу необходим механизм для перекалибровки вашей мотивации делать другие вещи, чтобы вы не использовали слишком много своей энергии», - говорится в заявлении соответствующего автора Майкла Тредуэя . - «Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что иммунная система разрушает дофаминовую систему, чтобы помочь мозгу выполнить эту калибровку».
Связь иммунных клеток и дофаминаУченые уже установили, что иммунные клетки выделяют сигнальные молекулы. Эти молекулы, называемые цитокинами, влияют на функцию нейронов, ответственных за высвобождение дофамина в области мозга, называемой мезолимбической системой. Эта область отвечает за повышение готовности работать больше ради награды.
«Если наша теория верна, то она может оказать огромное влияние на лечение случаев депрессии и других поведенческих расстройств, которые могут быть вызваны воспалением», - сказал соавтор Эндрю Миллер. - «Это открыло бы возможности для разработки методов лечения, направленных на использование энергии иммунными клетками, что было бы чем-то совершенно новым в нашей области».
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