Хроническое восполнение приводит к низкой выработке дофамина и проблемам с мотивацией

«Когда ваше тело борется с инфекцией или залечивает рану, вашему мозгу необходим механизм для перекалибровки вашей мотивации делать другие вещи, чтобы вы не использовали слишком много своей энергии», - говорится в заявлении соответствующего автора Майкла Тредуэя . - «Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что иммунная система разрушает дофаминовую систему, чтобы помочь мозгу выполнить эту калибровку».

Связь иммунных клеток и дофамина

«Если наша теория верна, то она может оказать огромное влияние на лечение случаев депрессии и других поведенческих расстройств, которые могут быть вызваны воспалением», - сказал соавтор Эндрю Миллер. - «Это открыло бы возможности для разработки методов лечения, направленных на использование энергии иммунными клетками, что было бы чем-то совершенно новым в нашей области».