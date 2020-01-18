5 простых приемов, помогающих улучшить сон и свое здоровье за счет сна
Многие факторы повседневной жизни влияют на качество сна, и небольшие корректировки привычных действий могут эффективно помочь улучшить его качество. Портал MedikForum.ru пишет о простых приемах, помогающих укрепить здоровье за счет сна.
Правильно завтракать. Хотите иметь хорошее здоровье и крепкий сон, - завтракайте каждый день в течение 30 минут после пробуждения в спокойной обстановке без узнавания будоражащих и нервирующих вас новостей. Такая привычка стабилизирует уровень сахара в крови, а также способствует выработке в вечернее время мелатонина – гормона сна. Для нормального производства этого гормона важно, чтобы организм ощущал себя в безопасности, не испытывал стресса. Получение еды в течение получаса после пробуждения – это сигнал для мозга, что все хорошо, питание для его работы доступно.
Сократить количество кофеина. Кофе, чай, шоколад – все это может употреблять в стечение дня в больших количествах и неблагоприятно влиять на качество сна. Содержащийся в продуктах и напитках кофеин является стимулятором, к тому же он долго выводится из организма. Поэтому для нормального засыпания и сна ночью лучше не употреблять кофеин во второй половине дня, а при имеющихся проблемах со сном следует отказаться от кофе на время совсем. Также важно не употреблять кофе утром натощак – это очень вредная для ночного сна привычка.
Пить воду. Питье воды в течение имеет много преимуществ, и хороший ночной отдых является одним из них. Человеческое тело на 70-80 процентов состоит из воды. Чтобы мозг нужным образом осуществлял производство гормонов, нейрохимикатов и нейротрансмиттеров, которые заставляют нас спать, в нем должно быть достаточно влаги.
Практиковать прием «несколько ранних ночей». 90-минутная фаза сна до полуночи имеет мощный оздоровительный эффект, способствует физическому и психическому восстановлению. Если вы чувствуете себя уставшим и разбитым или выздоравливаете от болезни, используйте прием «несколько ранних ночей» - три или четыре ночи в неделю укладывайтесь спать в 22 часа. Организм и здоровье получат колоссальную поддержку, хорошее самочувствие быстро вернется.
Отказ от телефона перед сном. Проверяете ли вы наличие обновлений в социальных сетях в своем смартфоне перед тем, как лечь спать? Вероятно, да. Между тем, чтобы хорошо высыпаться ночью, нужно перестать смотреть на яркие экраны (в том числе телевизоров и планшетов) как минимум за час до сна, чтобы помочь мозгу успокоиться. В целом перерывы в использовании гаджетов течение дня могут помочь лучше высыпаться по ночам.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычная поза человека во время сна связана с развитием определенных болезней.
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