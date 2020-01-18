Директор НИИ гриппа рассказывает, что делать, чтобы не заразится гриппом после контакта с больным

"По мнению зарубежных экспертов, делать прививку от гриппа можно в течение всего эпидемического сезона – вплоть до апреля (так делают в США и в Европе). Однако в то время, пока организм формирует поствакцинальный иммунитет, прививка не действует. Если человек прививается осенью, риск заражения минимален (поэтому врачи и рекомендуют прививаться до начала подъёма заболеваемости гриппом), а на пике эпидемии вероятность заболеть в течение 3 недель после вакцинации высока", - рассказывает Дмитрий Лиознов в интервью АиФ.

Меры экстренной профилактики

Чаще мыть руки.

Носить медицинскую маску.

Как можно реже бывать в местах скопления людей.

"Наи­более обширная доказательная база в мире накоплена в отношении ингибиторов нейраминидазы (осельтамивира и занамивира). Для каждого препарата разработана профилактическая схема применения. Если принимать их в течение двух недель после прививки, пока в крови не появились защитные антитела, можно закрыть окно инфицирования. Эти же препараты рекомендуются для экстренной профилактики гриппа – в том случае, если вы общались с гриппующим".