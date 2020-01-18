Директор НИИ гриппа рассказывает, что делать, чтобы не заразится гриппом после контакта с больным
Январь и февраль - пик эпидемии гриппа в России. Всемирная организация здравоохранения, внесла новую пандемию в ТОП-10 глобальных угроз здоровья человека. Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа, рассказывает об экстренных мерах профилактики, например, если произошел контакт с больным, а также в тот период, когда прививка сделана, но еще не работает.
Прививка от гриппа - самый надежный способ не заболеть. Многие думают, что вакцинироваться зимой уже поздно, и даже вредно. Это не более чем миф - поставить прививку можно вплоть до апреля.
"По мнению зарубежных экспертов, делать прививку от гриппа можно в течение всего эпидемического сезона – вплоть до апреля (так делают в США и в Европе). Однако в то время, пока организм формирует поствакцинальный иммунитет, прививка не действует. Если человек прививается осенью, риск заражения минимален (поэтому врачи и рекомендуют прививаться до начала подъёма заболеваемости гриппом), а на пике эпидемии вероятность заболеть в течение 3 недель после вакцинации высока", - рассказывает Дмитрий Лиознов в интервью АиФ.
Меры экстренной профилактикиЧтобы не заразится гриппом в период, когда прививка еще не действует, или после контакта с больными людьми, эксперт советует следующие меры.
- Чаще мыть руки.
- Носить медицинскую маску.
- Как можно реже бывать в местах скопления людей.
"Наиболее обширная доказательная база в мире накоплена в отношении ингибиторов нейраминидазы (осельтамивира и занамивира). Для каждого препарата разработана профилактическая схема применения. Если принимать их в течение двух недель после прививки, пока в крови не появились защитные антитела, можно закрыть окно инфицирования. Эти же препараты рекомендуются для экстренной профилактики гриппа – в том случае, если вы общались с гриппующим".
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