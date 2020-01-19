Новое исследование: регулярный секс может отсрочить менопаузу

Секс отсрочивает менопаузу?

«Мы наблюдали, что женщины, которые занимались сексом еженедельно в течение периода исследования, имели на 28% меньше вероятности наступления менопаузы, чем женщины, которые сказали, что занимались сексом реже одного раза в месяц», - говорят авторы исследования.

«Пока нет уверенных доказательств, что сексуальные отношения в возрасте сорока или пятидесяти лет действительно откладывают ее менопаузу», - говорит Мейс.