Новое исследование: регулярный секс может отсрочить менопаузу
Многие вещи, связанные с человеческим телом и его функциями, строго индивидуальны, и их трудно зафиксировать в нормативных актах. Это правило относится и к менопаузе женщины. Когда это происходит, зависит от различных факторов - от генетики до питания.
Медицина говорит о менопаузе, когда менструаций не было двенадцать месяцев, и никакие внешние факторы, такие как грудное вскармливание ребенка или влияние гормональных контрацептивов, не могли на это повлиять. В среднем женщины достигают менопаузы в возрасте 51 года, но и здесь могут быть большие отклонения.
Возраст также различается в разных странах и, помимо генетики, зависит от условий жизни и вредных привычек. Например, курение моет приблизить менопаузу
Секс отсрочивает менопаузу?В начале исследования, 78% опрошенных женщин состояли в браке или в отношениях, 68% жили со своим партнером. Из-за предположения, что наступление менопаузы связано с частотой половых контактов, женщин спрашивали об их половой жизни. Последующее интервью состоялось через 10 лет после начала исследования.
«Мы наблюдали, что женщины, которые занимались сексом еженедельно в течение периода исследования, имели на 28% меньше вероятности наступления менопаузы, чем женщины, которые сказали, что занимались сексом реже одного раза в месяц», - говорят авторы исследования.Однако соавтор исследования Рут Мейс, профессор эволюционной антропологии в Университетском колледже в Лондоне, подчеркивает, что результаты можно рассматривать как указание на описанную связь.
«Пока нет уверенных доказательств, что сексуальные отношения в возрасте сорока или пятидесяти лет действительно откладывают ее менопаузу», - говорит Мейс.
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