7 способов преодолеть неприятные состояния менопаузы естественным путем
Некоторые здоровые привычки позволяют гораздо легче преодолевать неприятные состояния, связанные с менопаузой. Портал MedikForum.ru выяснил, какие существуют естественные способы, помогающие женскому организму приспособиться к происходящим в нем изменениям.
Осознать и принять. Женщины, которые заранее знают, что с наступлением менопаузы им придется пережить некоторый дискомфорт, как правило, лучше справляются с неприятными симптомами, которые могут проявляться у них в этот период жизни. Психологи говорят, что женщинам важно осознавать: менопауза является естественной и временной стадией жизни, поэтому с ее возникновением не нужно паниковать и стремиться к лечению этого состояния как некой болезни. Понимание природы менопаузы помогает женщинам лучше контролировать некоторые ее негативные проявления, например, касающиеся эмоциональной сферы.
Употреблять бобы и брокколи. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием фитоэстрогенов - сои, бобов, ростков, брокколи и обычной капусты – хорошо влияет на баланс гормонов, имитируя эстроген в женском организме. Поскольку уровни гормонов колеблются, фитоэстрогены блокируют рецепторы эстрогена, когда уровни слишком высоки, и повышают их, когда они очень низкие.
Следить за уровнем сахара в крови. Поддержание стабильного уровня сахара в крови также очень важно для женщин, вступающих в менопаузу. Стабилизировать сахар в крови хорошо помогают продукты с низким гликемическим индексом. В этом плане очень эффективны продукты из ржи, перловка.
Уменьшить или исключить кофеин и алкоголь. Кофеин имеет тенденцию усугублять приливы, в то время как алкоголь усугубляет ночную потливость. Женщинам, которые очень любят кофе, все же лучше не употреблять более чашки в день. Что касается алкоголя, его в идеале нужно полностью исключить, если употреблять – строго в минимальных дозах.
Заняться пилатесом. В период менопаузы женщинам лучше избегать высокоинтенсивных тренировок, которые вызывают сильное потоотделение и способствуют особенно сильно выраженным приливам. В свою очередь, аэробные упражнения низкой интенсивности (например, плавание), снижают кровяное давление и могут ослаблять неприятные симптомы, связанные с учащенным сердцебиением.
Занятия йогой и пилатес помогают женщинам в менопаузе ослаблять влияние стресса от колебаний гормонов, быть более спокойными, уменьшают депрессивные проявления.
Попробовать иглоукалывание. Оно помогает женщинам в период менопаузы освобождаться от напряжения, излишнего беспокойства. Стимулируя нервные окончания, иглоукалывание может заставить мозг выделять эндорфины, обеспечивающие хорошее самочувствие.
Улучшить условия для хорошего сна. Отдых в течение ночи позволяет организму лучше регулировать обмен веществ и способствует хорошему настроение. Плохой сон способствует набору веса, усиливает раздражительность и другие неприятные симптомы.
Для улучшения качества сна следует по крайней мере в течение часа перед сном прекращать свое «общение» с электронными устройствами, не употреблять кофеин после 3 часов дня, а также ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время каждый день.
Растительные добавки. Травяные добавки во время менопаузы могут быть эффективной альтернативой лекарственной терапии. К примеру, облегчать приливы и ночные поты помогают черный кохош и шалфей, а неприятные состояния менопаузальных перепадов настроения может облегчать совместное употребление черного кохоша и зверобоя.
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