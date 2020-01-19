Под Калининградом мужчина сломал шею, неудачно прыгнув в купель
19 января православные христиане празднуют Крещение Господне, или Богоявление. По сложившейся традиции, в этот день верующие окунаются с головой в купель. Однако далеко не все соблюдают необходимые меры безопасности.
Так, 23-летний житель поселка Ровное в Калининградской области получил тяжелую травму шеи во время крещенских купаний. Молодой человек разделся, подошел к купели, но неудачно нырнул в нее, ударившись о дно. Крещенские купания закончились для местного жителя переломом шейного отдела позвоночника.
Молодому человеку сразу же пришла на помощь бригада спасателей – специалисты достали парня из воды и передали медикам. Сейчас 23-летний житель Ровного находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, пишет газета «Московский комсомолец».
Ранее наш портал «Медикфорум» перечислил девять важных правил, которые надо соблюдать во время крещенских купаний, чтобы избежать вреда для здоровья. Так, например, категорически нельзя нырять вперед головой.
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