Коронавирус из Китая распространяется по миру: число жертв утроилось
Число подтвержденных случаев нового заболевания легких в Китае возросло до 200. Один случай был подтвержден в Южной Корее. Три человека уже умерли от загадочной болезни легких. Эксперты опасаются, что возбудитель, который, вероятно, передаются через животных, также может передаваться от человека к человеку, вопреки тому, что предполагалось ранее.
"По словам берлинского исследователя вирусов Кристиана Дростена, анализ генетического материала показал, что возбудителем был вариант Sars. Вирус Сарса вызвал глобальную пандемию в Китае в 2002/2003 году, в которой заболели 8 000 человек, умерло около 800 человек", - сообщает издание Focus.
Вирус дошел до Южной КорееСогласно случаям, сообщенным государственными органами в Таиланде и Японии, инфекция в настоящее время также подтверждена только в Южной Корее. 35-летняя китаянка, которая приехала из Уханя в воскресенье, страдала от лихорадки, проблем с дыханием и других симптомов заболевания, сообщили в Корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний.
По данным властей, новый вариант Sars был обнаружен у двух пациентов в Пекине на севере Китая и у одного в Шэньчжэне на юге. Все трое были ранее в Ухане. Большинство инфицированных по-прежнему сосредоточено на 11 миллионом мегаполисе. Девять пациентов находятся в критическом состоянии, как сообщили в органах здравоохранения.
Произошло увеличение заболевших в три раза за одну прошедшею ночь. Тем не менее, эксперты из Имперского колледжа Лондона предполагают, что болезнь еще более распространена. По их прогнозам, уже может быть более 1700 инфицированных.
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