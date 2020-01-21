Под Новосибирском отремонтировали детскую поликлинику

"Там можно получить справку, научиться массажу, уходу за маленьким ребенком. У нас раньше это все делали педиатры. Что, конечно, отнимало время приема. Детям, которые болеют, которые действительно нуждались во врачебной помощи, приходилось ждать. Теперь мы это направление выделили", - цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области слова доктора.

Поликлиника под новосибирским наукоградом была отремонтирована в рамках национального проекта "Здравоохранение".Теперь в медучреждении появился просторный холл, электронная очередь, новое картохранилище, комната, где можно покормить грудных детей, закрытая парковка для колясок и отдельный вход для заболевших детей.По словам главного врача поликлиники Лады Шалыгиной, особенно ценно, что там появилось отделение профилактики.Расширился и штат больницы - в кабинете профилактики будет работать новый фельдшер, кроме того, на работу приняты два педиатра и фтизиатр.На реконструкцию поликлиники потрачено почти три миллиона рублей, около 600 тысяч ушло на новое оборудование.Ранее МедикФорум рассказал о продлении автобусного маршрута до новосибирской областной больницы.