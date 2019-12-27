Детскую поликлинику отремонтировали в Новосибирской области

"Открытия ждали с августа, завершению ремонта рады, как посетители поликлиники, так и медицинский персонал, особенно, большое удовольствие у мамочек вызывает крытая колясочная - это такое место, куда и в снег и в дождь можно поставить детскую коляску и спокойно идти на прием, жители довольны, говорят: – "Очень красиво теперь тут у вас!", – цитирует пресс-служба минздрава региона слова главного врача Чистоозерной больницы Александра Зимина.

Поликлинику торжественно открыли 26 декабря. На церемонию приехал глава Чистоозерного района Александр Аппель, председатель местного совета депутатов Владимир Самохин и депутат законодательного собрания Новосибирской области Игорь Умербаев.Ремонт был выполнен в рамках региональной программы развития детского здравоохранения Новосибирской области. В поликлинике оборудовано два входа - для здоровых и больных детей, появилась открытая регистратура и даже электронное табло, на котором высвечивается расписания приема у врачей. Кроме того, в медучреждении теперь есть игровая комната и колл-центр для записи на прием.Если говорить про оборудование, то после ремонта в поликлинике установили наркозно-дыхательный аппарат, новый аппарат для флюорографии и цифровую ультразвуковую систему.На сегодняшний момент к поликлинике прикреплено почти три с половиной тысячи детей.Ранее МедикФорум рассказал о выступлении в Китае Новосибирского симфонического оркестра.