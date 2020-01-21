Короновирус из Китая передается о человека к человеку, ВОЗ созывает экстренное заседание
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала свой комитет по чрезвычайным ситуациям из-за новой болезни легких в Китае (коронавируса). В настоящее время есть четыре подтвержденных случая смерти. В понедельник, 20 января, китайские власти сообщили, что болезнь может передаваться от человека к человеку.
В среду 22 января эксперты ВОЗ должны сообщить, должна ли быть объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Они также будут рекомендовать принятие необходимых мер, которые могут потребоваться для борьбы с распространением вируса.
Количество заболевших и смертей увеличиваетсяВ Китае болезнь легких стоила жизни еще одному пациенту. По данным управления здравоохранения города Ухань, в воскресенье в больнице скончался 89-летний мужчина, зараженный коронавирусом. Это увеличило число смертельных исходов - четыре случая смерти в Китае с начала заболевания. Стоит сказать, что пациент уже страдал от болезней, включая болезни сердца и диабет.
"В понедельник китайские власти сообщили, что болезнь может передаваться от человека к человеку. Количество подтвержденных инфекций взлетело до 220 человек", - сообщает CNN.
Возможное развитие событийВпервые инфекции коронавирусом были обнаружены и в других местах (помимо провинции Ухань) на севере и юге Китая. Есть также свидетельства болезни людей в Таиланде, Японии и Южной Корее, которые ранее были в Ухане. Случаев болезни, завезенных путешественниками, в Европе зарегистрировано не было.
Если ВОЗ объявляет международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, она будут рекомендовать ужесточить меры по борьбе с этой болезнью. Это может включать пограничный контроль, создание специализированных лечебных центров или возможные прививки медицинскими работниками.
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