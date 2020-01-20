Ранняя менопауза утраивает риски для здоровья
Раннее наступление менопаузы в три раза увеличивает риски для здоровья женщины позднее в жизни. В частности, вырастает опасность развития диабета и инсультов.
Вступающие в менопаузу ещё до 40 лет женщины в три раза чаще впоследствии сталкиваются с серьезными хроническими болезнями, как показало исследование. В частности, у них вырастает риск диабета, болезней сердца, инсультов, астмы и даже рака груди. Средним возрастом наступления менопаузы считают 51 год, но примерно у 1% женщин климакс наступает ещё до 40, как показывает статистика. Исследователи из Университета Квинсленда в австралийском городе Брисбене наблюдали за 5 107 женщинами в течении двух десятков лет начиная с 1990-х, когда им было от 45 до 50.
Из этого количества 119 столкнулись с преждевременной менопаузой. Каждые три года женщины отвечали на вопросы по поводу своего здоровья вплоть до 2016 года, когда их возраст составил от 65 до 70 лет. Исследование пыталось установить, существует ли связь между ранней менопаузой и развитием двух и более серьезных проблем со здоровьем по мере старения женщины. Женщин проверяли на 11 расстройств: диабет, гипертонию, болезни сердца, инсульты, артриты, остеоартриты, астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких, депрессии, тревожные расстройства и рак груди.
71% женщин, вступивших в преждевременную менопаузу, столкнулись с двумя или более этими расстройствами к возрасту в 60 лет. В группе женщин, у которых менопауза началась в возрасте 50-51 год, их количество составило 55%. Исследователи сделали поправки и на другие факторы, способные вызвать эти болезни. Оказалось, что вероятность к 60 годам столкнуться серьёзными проблемами со здоровьем при вступлении в раннюю менопаузу в два раза выше среднестатистической. А после 60 эта вероятность повышалась уже в три раза. Об этом пишет Human Reproduction. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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