Симптомы коронавируса: шесть нарушений, на которые нужно обращать внимание

кашель

Учитывая, что новый коронавирус разлетается по Китаю и другим частям Азии, и что его способность передаваться от человека к человеку подтвердилась, уметь распознавать инфекцию очень важно. Есть шесть признаков, на которые нужно обращать внимание в первую очередь, сообщает издание Express.

Во вторник Китай подтвердил первые случаи распространения смертельного коронавируса от человека к человеку. До настоящего времени было зафиксировано более 200 случаев заражения новым коронавирусом, при этом оказались затронуты районы Японии, Таиланда и Южной Кореи. В Австралии сейчас проходит проверку на вирус мужчина, который вернулся из поездки в Китай с респираторным заболеванием.

Коронавирус может варьировать по степени тяжести, изменяясь от легких до умеренных заболеваний верхних отделов репаративного тракта, таких как насморк, и заболеваний нижних дыхательных путей, таких как пневмония или бронхит. Для людей с ослабленной иммунной системой, младенцев и пожилых людей коронавирус может оказаться смертельным, предупреждают эксперты.

На какие признаки болезни стоит обратить внимание? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), обычные коронавирусы человека обычно длятся недолго, но симптомы могут включать в себя:
  • насморк,
  • головную боль,
  • кашель,
  • больное горло,
  • лихорадку,
  • общее ощущение нездоровья.
Два коронавируса человека, MERS-CoV и SARS-CoV, могут вызывать очень тяжелые симптомы.

«Симптомы MERS обычно – это жар, кашель и одышка, которые часто прогрессируют до пневмонии. Около четырех из каждых десяти пациентов с MERS умирают. Случаи MERS продолжают происходить, главным образом, на Аравийском полуострове. Симптомы SARS часто включают в себя лихорадку, озноб и боли в теле, после которых также обычно развивается пневмония», - рассказали специалисты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Минздрав РФ оценивает коронавирус из Китая как биологическую угрозу для россиян
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Симптомы коронавируса: шесть нарушений, на которые нужно обращать внимание
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