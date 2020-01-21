Симптомы коронавируса: шесть нарушений, на которые нужно обращать внимание
Учитывая, что новый коронавирус разлетается по Китаю и другим частям Азии, и что его способность передаваться от человека к человеку подтвердилась, уметь распознавать инфекцию очень важно. Есть шесть признаков, на которые нужно обращать внимание в первую очередь, сообщает издание Express.
Во вторник Китай подтвердил первые случаи распространения смертельного коронавируса от человека к человеку. До настоящего времени было зафиксировано более 200 случаев заражения новым коронавирусом, при этом оказались затронуты районы Японии, Таиланда и Южной Кореи. В Австралии сейчас проходит проверку на вирус мужчина, который вернулся из поездки в Китай с респираторным заболеванием.
Коронавирус может варьировать по степени тяжести, изменяясь от легких до умеренных заболеваний верхних отделов репаративного тракта, таких как насморк, и заболеваний нижних дыхательных путей, таких как пневмония или бронхит. Для людей с ослабленной иммунной системой, младенцев и пожилых людей коронавирус может оказаться смертельным, предупреждают эксперты.
На какие признаки болезни стоит обратить внимание? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), обычные коронавирусы человека обычно длятся недолго, но симптомы могут включать в себя:
- насморк,
- головную боль,
- кашель,
- больное горло,
- лихорадку,
- общее ощущение нездоровья.
«Симптомы MERS обычно – это жар, кашель и одышка, которые часто прогрессируют до пневмонии. Около четырех из каждых десяти пациентов с MERS умирают. Случаи MERS продолжают происходить, главным образом, на Аравийском полуострове. Симптомы SARS часто включают в себя лихорадку, озноб и боли в теле, после которых также обычно развивается пневмония», - рассказали специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Минздрав РФ оценивает коронавирус из Китая как биологическую угрозу для россиян
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