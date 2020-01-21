Симптомы коронавируса: шесть нарушений, на которые нужно обращать внимание

насморк,

головную боль,

кашель,

больное горло,

лихорадку,

общее ощущение нездоровья.

«Симптомы MERS обычно – это жар, кашель и одышка, которые часто прогрессируют до пневмонии. Около четырех из каждых десяти пациентов с MERS умирают. Случаи MERS продолжают происходить, главным образом, на Аравийском полуострове. Симптомы SARS часто включают в себя лихорадку, озноб и боли в теле, после которых также обычно развивается пневмония», - рассказали специалисты.