В Ростовской области собираются закрыть реабилитационные центры для людей с зависимостями, экспериментирующие на пациентах
Сегодня в регионе существует более 70 организаций, занимающихся таким лечением.
Общественное объединение «Донской антинаркотический фронт» (ДАФ) выступает за закрытие в Ростовской области экспериментальных центров лечения наркомании и алкоголизма, которые зачастую превращаются в жестокий и незаконный бизнес.
К началу 2019 года только в областном диспансере донской столицы на учете состояло 13,5 тысяч человек, употребляющих наркотики, из них 125 человек – дети. В России в целом ежегодно умирают 70 тысяч человек от последствий употребления психоактивных веществ.
В регионе, по словам представителей общественного объединения, сегодня существует около 70 организаций, которые занимаются лечением зависимых. Семь таких диспансеров состоят в реестре «Антинаркотического фронта», порядка 20 — в областном реестре. И большая часть не имеет официальной регистрации.
Зачастую, рассказал глава ДАФ Иван Дмитриев, такие организации становятся экспериментальными центрами «местечкового» уровня. Зависимых (а значит, больных) людей нередко в таких местах удерживают насильно, используют нетрадиционные методы лечения и даже превращают диспансеры во вторичный наркобизнес.
Чтобы повысить качество реабилитации зависимых и не допустить развитие наркобизнеса, специалисты предлагают уменьшить количество реабилитационных центров, при этом улучшив качество имеющихся. Вопрос обсудят на предстоящей конференции, которая состоится в Южном федеральном университете.
«Антинаркотический фронт» функционирует на Дону с 2011 года и на протяжении многих лет ведет борьбу с распространением наркомании в области.
Ранее МедикФорум писал, что все чаще в Приморье стали переезжать специалисты в области здравоохранения из других регионов страны. К примеру, в небольшую больницу города Дальнегорска, в котором живут горняки, геологи и химики, в этом году приехало уже семь сотрудников. Еще трое медиков ожидаются в самое ближайшее время. Что показательно, врачи и медсестры покидают вроде бы благополучные и обжитые Центральные и Южные регионы.
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