Китайскими учеными определен источник коронавируса - змеи и летучие мыши
Коронавирус шагает по планете и представляет потенциальную опасность для жителей любой страны. ВОЗ не стала объявлять чрезвычайное положение, надеясь, что с помощью предпринятых китайским правительством мер, распространение удаться оставить. Уже два мегаполиса закрыты для въезда и выезда, а ученые, наконец, обнаружили очаг инфекции - им стали змеи.
Многие пациенты подвергались воздействию диких животных на оптовом рынке морепродуктов Huanan, где также продавались домашняя птица, змеи, летучие мыши и т.п.
"Нынешняя вспышка вирусной пневмонии в городе Ухань, в Китае, была вызвана новым коронавирусом, обозначенным 2019-nCoV. Чтобы определить возможный резервуар вируса, мы провели всесторонний анализ и сравнение последовательностей в сочетании с относительным смещением использования синонимических кодонов (RSCU) среди различных видов животных на основе существующих последовательностей недавно идентифицированного коронавируса 2019-nCoV", - пишут китайские ученые в своем отчете.Есть предположение, которому пока нет доказательств, что змеи могли заразиться от летучих мышей, которые являются их основной пищей. Уже мутированным вариантом вируса, люди заразились от поедания мяса змеи.
"Наши результаты предполагают, что змея является наиболее вероятным резервуаром для диких животных для 2019-nCoV на основании ее смещения RSCU, напоминающего змею, по сравнению с другими животными. Взятые вместе, наши результаты позволяют предположить, что гомологичная рекомбинация внутри шипа гликопротеина может способствовать межвидовой передаче от змеи к человеку".
Ранее на Медикфорум мы писали о вспышке коронавируса в Китае.
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