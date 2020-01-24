Китайскими учеными определен источник коронавируса - змеи и летучие мыши

"Нынешняя вспышка вирусной пневмонии в городе Ухань, в Китае, была вызвана новым коронавирусом, обозначенным 2019-nCoV. Чтобы определить возможный резервуар вируса, мы провели всесторонний анализ и сравнение последовательностей в сочетании с относительным смещением использования синонимических кодонов (RSCU) среди различных видов животных на основе существующих последовательностей недавно идентифицированного коронавируса 2019-nCoV", - пишут китайские ученые в своем отчете.

"Наши результаты предполагают, что змея является наиболее вероятным резервуаром для диких животных для 2019-nCoV на основании ее смещения RSCU, напоминающего змею, по сравнению с другими животными. Взятые вместе, наши результаты позволяют предположить, что гомологичная рекомбинация внутри шипа гликопротеина может способствовать межвидовой передаче от змеи к человеку".