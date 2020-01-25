Как избавиться от диоксида серы в вине в домашних условиях
О так называемой «сере в вине» существует много мифов, например, один из них, что именно от диоксида серы, после употребления вина, по утрам «голова раскалывается». Но на самом деле, МедикФорум удалось узнать, что виноделы защищают свой продукт этой сертифицированной во всём мире пищевой добавкой.
Эксперты Роскачества рассказали, что в обычных условиях диоксид серы – это бесцветный газ с резким характерным запахом загорающейся спички. Его основной задачей является защита вина на разных стадиях окисления. Пищевую добавку могут применять как в момент сбора винограда, так и при производстве, либо перед розливом напитка по бутылкам.
Руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян прокомментировал, что самое главное это правильное использование диоксида серы, ведь, если с ним переборщить, то вино приобретает специфические оттенки в цвете, ноты окисления в аромате.
Без этой добавки вино попросту превратится в уксус, поэтому бояться его не стоит.
Согласно ГОСТ 32030-2013, «Массовая концентрация общего диоксида серы в сухих столовых винах и сухих столовых виноматериалах должна быть не более 200 мг/литр; в полусухих, полусладких и сладких - не более 300 мг/литр».
Находясь в домашних условиях, вино с переизбытком диоксида серы или неправильным его использованием легко проверить по запаху горелой спички в аромате, он чувствуется сразу. Также можно, что называется, проветрить вино, перелив его, сера испарится, из-за того, что это летучее вещество.
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