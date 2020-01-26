Россиянка стала заложницей закрытого из-за короновируса Уханя, и рассказала, что там происходит на самом деле

"Сразу по приезду, китайцы предупредили меня о каком-то гриппе, и сказали приобрести защитную маску, - рассказывает «КП-Иркутск» Валерия Травина. – Я так и сделала. Закупила целую пачку и всегда была в маске: на улице, в метро, автобусах. Как раз в это время появились первые слухи о болезни, осложнением которой является пневмония".

"Немного напоминает апокалипсис. Но мне это даже нравилось. Надевала две маски и гуляла. Здесь еще хочется сказать, что Китайский Новый год у местных жителей вообще любимый праздник. По-традиции, они проводят время дома с семьями. Поэтому в городах наступает спокойствие, тишина. А тут еще эта эпидемия".

"Падающий замертво людей нет"

"Падающих замертво людей на улицах нет, - говорит Валерия. – Трупы нигде не сжигают. Китайцы очень организованно борются с этим недугом. Кстати, здесь очень внимательны к иностранцам. Я ранее уже бывала в Пекине, и сейчас мои знакомые китайцы пишут мне, спрашивают, есть ли у меня продукты, нужна ли помощь?"