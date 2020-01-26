Россиянка стала заложницей закрытого из-за короновируса Уханя, и рассказала, что там происходит на самом деле
Валерия Травина приехала в Ухань, чтобы дать мастер-класс по балету, и оказалась заблокирована в городе, который является эпицентром нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Она рассказала, как на самом деле обстоят дела в заблокированном городе.
"Сразу по приезду, китайцы предупредили меня о каком-то гриппе, и сказали приобрести защитную маску, - рассказывает «КП-Иркутск» Валерия Травина. – Я так и сделала. Закупила целую пачку и всегда была в маске: на улице, в метро, автобусах. Как раз в это время появились первые слухи о болезни, осложнением которой является пневмония".
После увеличения числа погибших и зараженных, город закрыли, и жизнь в мегаполисе резко изменилась. Сегодня в Ухане закрыты аэропорты, вокзалы, и даже приостановлено движение общественного транспорта.
"Немного напоминает апокалипсис. Но мне это даже нравилось. Надевала две маски и гуляла. Здесь еще хочется сказать, что Китайский Новый год у местных жителей вообще любимый праздник. По-традиции, они проводят время дома с семьями. Поэтому в городах наступает спокойствие, тишина. А тут еще эта эпидемия".
"Падающий замертво людей нет"Кроме того, Валерия сообщила, что люди не падают замертво на улицах, как сообщалось в некоторых СМИ. Поэтому тем, у кого сейчас в Ухане или других закрытых городах есть близкие люди, она советует не паниковать.
"Падающих замертво людей на улицах нет, - говорит Валерия. – Трупы нигде не сжигают. Китайцы очень организованно борются с этим недугом. Кстати, здесь очень внимательны к иностранцам. Я ранее уже бывала в Пекине, и сейчас мои знакомые китайцы пишут мне, спрашивают, есть ли у меня продукты, нужна ли помощь?"
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