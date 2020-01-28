"Общественный контроль" назвал плохую и хорошую докторскую колбасу
Организация "Общественный контроль" проверила 10 образцов "докторской" колбасы, продающейся в магазинах Санкт-Петербурга. Три не соответствовали стандартам ГОСТа.
По данным общественников, колбаса - самый фальсифицируемый продукт в России. Обозначение на упаковке ГОСТ не гарантирует качества. Предыдущие проверки выявляли в составе сою, ферментированный рис, растительную клетчатку, целлюлозу, и другие компоненты, которые не предполагает изготовление по ГОСТу.
Организация "Общественный контроль" проверяет продукт ежегодно, выбирая на прилавках популярные у покупателей бренды.
"В докторской «Дымовское колбасное производство» была занижена массовая доля белка – 10,08% вместо нормы в 12%. В образце от «МПК «Атяшевский» оказалось слишком много жира - 24% вместо нормы в 20%, а в образце от «МДБ» была занижена массовая доля белка – 9,82%. Там же специалисты нашли растительную добавку углеводной основы каррагинан (Е407) - пищевой ингредиент, схожий с желатином. Его делают из красных морских водорослей и используется в качестве загустителя", - пишет издание "Доктор Питер".
Эксперты организации напомнили, что при покупки важно смотреть на состав и внешний вид. Продукт должен быть равномерного розового цвета, без пустот и пятен, не рыхлой консистенции. В нем не должны присутствовать растительный белок, клетчатка и крахмал.
"Требованиям ГОСТа соответствовали продукты пяти изготовителей: от компании «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ», «Мясокомбинат «Клинский» и «Павловская Слобода», «МПЗ «Москворецкий», ИП Павлов А.С., а также образцы «Молочная» двух изготовителей от «ОМПК» (Московская обл.) и «Великолукского мясокомбината»".
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