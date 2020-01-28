"Общественный контроль" назвал плохую и хорошую докторскую колбасу

"В докторской «Дымовское колбасное производство» была занижена массовая доля белка – 10,08% вместо нормы в 12%. В образце от «МПК «Атяшевский» оказалось слишком много жира - 24% вместо нормы в 20%, а в образце от «МДБ» была занижена массовая доля белка – 9,82%. Там же специалисты нашли растительную добавку углеводной основы каррагинан (Е407) - пищевой ингредиент, схожий с желатином. Его делают из красных морских водорослей и используется в качестве загустителя", - пишет издание "Доктор Питер".

"Требованиям ГОСТа соответствовали продукты пяти изготовителей: от компании «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ», «Мясокомбинат «Клинский» и «Павловская Слобода», «МПЗ «Москворецкий», ИП Павлов А.С., а также образцы «Молочная» двух изготовителей от «ОМПК» (Московская обл.) и «Великолукского мясокомбината»".