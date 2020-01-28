В Китае, где отмечена вспышка коронавируса, остаются 5600 туристов из РФ
Около 5600 организованных туристов из России по-прежнему остаются в Китае, где распространяется новый коронавирус. Об этом в понедельник, 28 января, сообщили в Ростуризме.
Все российские туристы должны вернуться на родину до 4 февраля. Большая часть из них намерена возвращаться в РФ в плановом режиме, однако если люди захотят сделать это раньше срока, то крупные туроператоры готовы организовать дополнительные чартерные рейсы.
Отметим, что ранее представители Ростуризма уже порекомендовали туристическим агентствам приостановить продажу туров в Китай до того, как в стране не нормализуется эпидемиологическая обстановка. Туроператоры прислушались к ведомству и остановили продажи, пишет газета «Аргументы и факты».
Ранее наш портал «Медикфорум» писал о россиянке Валерии Травиной, которая приехала в Ухань, где и произошла вспышка коронавируса, и теперь не может выехать из города. Девушка рассказала об обстановке в Ухани. По ее словам, жизнь в мегаполисе очень изменилась.
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