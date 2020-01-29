Профессор Владимир Чуланов: коронавирус появится в России в середине февраля
Коронавирус, унесший жизни более 100 человек, распространяется по миру с высокой скоростью. Сначала в соседних азиатских странах, затем в США, вчера подтвердился случай в Германии. В России случаев коронавируса не зарегистрировано, несмотря на многочисленные госпитализации с подозрением. Профессор Владимир Чуланов 24 января прочел лекцию для врачей, обозначив возможные сроки появления вируса в России. Это должно произойти в середине февраля.
Профессор, заместитель директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава. Он прочел лекцию на вебинаре «Вспышка инфекции, вызванная новым коронавирусом: текущая ситуация, этиология, эпидемиология и профилактика».
Появление опасного вируса в России - вопрос времени.
"Согласно материалам лекции, риск появления вируса на территории России оценивается как высокий. Прогноз составлен на основе факторов, среди которых:
- передача воздушно-капельным путем;
- высокий темп прироста заболеваемости;
- возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях КНР, граничащих с Приморским краем, Хабаровским краем, Еврейским автономным округом и Амурской областью;
- установление факта завоза 2019-nCoV в 4 страны мира;
- высокая активность миграции населения между (около 4 млн чел. год);
- празднование нового года по китайскому календарю".
Меры предосторожностиНе заразится коронавирусом поможет сокращение контактов с людьми с признаками простуды, избегания мест массового скопления людей. Отложите путешествия или рабочие поездки в Китай и страны с зарегистрированными случаями заболевания.
Медикфорум писал о распространении коронавируса.
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