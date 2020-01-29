Профессор Владимир Чуланов: коронавирус появится в России в середине февраля

Профессор Владимир Чуланов: коронавирус появится в России в середине февраля

Коронавирус, унесший жизни более 100 человек, распространяется по миру с высокой скоростью. Сначала в соседних азиатских странах, затем в США, вчера подтвердился случай в Германии. В России случаев коронавируса не зарегистрировано, несмотря на многочисленные госпитализации с подозрением. Профессор Владимир Чуланов 24 января прочел лекцию для врачей, обозначив возможные сроки появления вируса в России. Это должно произойти в середине февраля.

Профессор, заместитель директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава. Он прочел лекцию на вебинаре «Вспышка инфекции, вызванная новым коронавирусом: текущая ситуация, этиология, эпидемиология и профилактика». 

Появление опасного вируса в России - вопрос времени.

"Согласно материалам лекции, риск появления вируса на территории России оценивается как высокий. Прогноз составлен на основе факторов, среди которых:
  • передача воздушно-капельным путем;
  • высокий темп прироста заболеваемости;
  • возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях КНР, граничащих с Приморским краем, Хабаровским краем, Еврейским автономным округом и Амурской областью;
  • установление факта завоза 2019-nCoV в 4 страны мира;
  • высокая активность миграции населения между (около 4 млн чел. год); 
  • празднование нового года по китайскому календарю".

Меры предосторожности

Не заразится коронавирусом поможет сокращение контактов с людьми с признаками простуды, избегания мест массового скопления людей. Отложите путешествия или рабочие поездки в Китай и страны с зарегистрированными случаями заболевания.

Медикфорум писал о распространении коронавируса.
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