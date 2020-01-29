Ученые: иммуномодуляторы - неэффективны и опасны

"Организм вырабатывает много цитокинов разной по действию направленности. И добавлять к этому еще какие-то иммуномодуляторы, это усугубить клинику. Вопрос насчет иммуномодуляторов всегда спорный, тем более при тяжелых вирусных инфекциях".

"Надо создавать препараты для лечения, а не иммуномодулирования. Иммуномодуляторов по ТВ-каналам много рекламируется. Что вы там будете модулировать, большой вопрос. Надо работать над созданием препаратов для специфического лечения коронавирусной инфекции".