Ученые: иммуномодуляторы - неэффективны и опасны
Иммуномодуляторы стали все чаще рекламировать против коронавируса, а при заражении гриппом и другими тяжелыми инфекциями, многие вместе с симтоматическим лечением не гнушаются покупать иммуномодуляторы без назначения врача. Ученые из Санкт-Петербурга объясняют, почему это неэффективно и опасно.
Людмила Цыбалова, руководитель отдела вакцинологии НИИ гриппа им. Смородинцева, рассказала в интервью "Доктор Питер", почему прием иммуномодуляторов при заражении вирусными инфекции вреден для здоровья. Для коронавируса и других тяжелых инфекций характерен цитокиновый шторм.
"Организм вырабатывает много цитокинов разной по действию направленности. И добавлять к этому еще какие-то иммуномодуляторы, это усугубить клинику. Вопрос насчет иммуномодуляторов всегда спорный, тем более при тяжелых вирусных инфекциях".
Руководитель отдела вирусологии Института экспериментальной медицины в Петербурге Лариса Руденко считает, что важно создавать специфические препараты, направленные на лечение болезни, а не "модулировать иммунитет".
"Надо создавать препараты для лечения, а не иммуномодулирования. Иммуномодуляторов по ТВ-каналам много рекламируется. Что вы там будете модулировать, большой вопрос. Надо работать над созданием препаратов для специфического лечения коронавирусной инфекции".
Руководитель департамента фармацевтической разработки НИИ вакцин и сывороток ФМБА Наталья Белозерова объясняет, почему этот класс препаратов, опасен. Они подготавливают иммунную систему, активируют ее, но одновременно истощают. Она становится "инертной", не в состоянии сопротивляться инфекциям.
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