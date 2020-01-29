Одышка и кашель это симптомы рака легких
Врачам предлагают считать одышку и кашель симптомами рака легких. Это самые легко распознаваемые признаки коварной болезни.
Диагностика рака легких крайне важна для окончательного прогноза. Чем раньше у пациента выявят эту болезнь, тем выше шанс на то, что он сумеет с ней справиться.Часто некоторые классические симптомы рака лёгких сами больные и их врачи игнорируют, как нечто весьма распространенное и не очень серьёзное. Так что пациенту приходится дождаться того этапа, когда начнёт кашлять кровью, худеть и испытывать сильнейшие боли. Потом проводится тщательное обследование, которое и выявляет рак легких на поздней стадии, когда сделать уже ничего нельзя.
Теперь врачам порекомендовали расценивать одышку и кашель в качестве симптомов рака легких. Исследование показало, что это классические признаки тяжелейшей болезни, которые чаще появляются на начальных этапах. Авторы исследования из Университета Экзетера изучили медицинские записи по 28 000 пациентов, у которых опухоли легких диагностировали в период с 2000 по 2017 годы.
Этот анализ показал, что кровь в мокроте не следует считать первым симптомом болезни, что делали в течение десятилетий. Сегодня отмечаются «быстрые изменения» в симптоматике рака легких, на которые врачи должны обращать внимание. И теми самыми признаками, вызывающими настороженность врача, должны стать одышка и сопровождающий ее кашель. В той же самой Великобритании рак лёгких является основной причиной смертности от злокачественных новообразований. Лишь 13% пациентов могут рассчитывать прожить более 5 лет после установки диагноза. Данные сообщает British Journal of General Practice. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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