Диета топ-модели: так Жизель Бюндхен держит фигуру мечты
В 38 лет Жизель Бюндхен имеет завидную фигуру. Если вы думаете, что это исключительно из-за бразильских генов, то ошибаетесь. Для создания тала мечты, она ест строго здоровую пищу. В книге «Уроки: мой путь к осмысленной жизни» Жизель раскрывает ежедневное меню.
УтроМодель начинает день с цикла медитации и растяжки, затем пьет стакан теплой воды с половиной выжатого лимона, полезный зеленый сок из сельдерея, огурца, половины яблока, куркумы, имбиря, лимонного сока, свеклы или капусты.
В дни, когда она идет на тренировку, сок заменяется коктейлем с высоким содержанием белка. Он состоит из свежих фруктов, какао, семян конопли, семян чиа и кокосового молока. Иногда она добавляет ореховое масло и протеиновый порошок.
ОбедОбеденное меню состоит из растительных продуктов: хрустящий салат с крекерами и авокадо, или суп с нутом и овощами. Бюндхен особенно любит есть домашние блинчики с начинкой.
ПерекусыВ качестве небольшого перекуса, Жизель предпочитает маленькие порции полезной еды: овощные палочки с хумусом - альтернатива чипсам и шоколаду.
"Впрочем, у топ-модели есть и небольшая слабость - Жизель Бюндхен любит перекусывать сыром. Только козим или овечим, она не переносит коровьего молока", - пишет издание Fit For Fan.
УжинМясо редко встречается в меню суперзвезды, а овощи, цельные зерна или бобовые, подаются ежедневно. Раз в неделю они семьей едят вкусную рисовую лапшу без глютена или пасту из киноа.
ПитьеСупермодель не пьет напитки во время и до 30 минут после еды - это затрудняет пищеварение, по ее мнению. Жизель не пьет алкоголь, за исключением бокала вина или маргариты на торжественных мероприятиях.
Медикфорум писал о стальном прессе Джиннифер Лопес.
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