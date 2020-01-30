Витамин D делает сердце детей здоровым - исследование
Согласно недавнему исследованию детской больницы UPMC в Питтсбурге, добавление витамина D улучшает здоровье сердца у детей. Современные рекомендации по приему ориентированы на здоровье костей, но витамин D участвует не только в создании костной ткани. Он может "включать и выключать" гены, которые направляют клетки на регулирование уровня глюкозы в крови, на иммунную и сосудистую функцию.
Для проведения исследования, ученые наблюдали за 225 детьми в возрасте 10-18 лет, у которых был дефицит витамина D, но в остальном они были здоровы. Участников разделили на три группы, и давали разную дозировку витамина D. Первая группа принимала 600 МЕ (текущее рекомендации суточной нормы). Вторая группа - 1000 МЕ, а третья группа - 2000 МЕ. Наблеюдение проводилось в течение шести месяцев.
РезультатыЧерез шесть месяцев ученые обнаружили, что у детей, принимавших 2000 МЕ, улучшалась чувствительность к инсулину, снижался уровень глюкозы в крови натощак. Дети, принимавшие 1000 МЕ, имели более низкое кровяное давление.
ЗначениеВ предыдущем эксперименте, они выяснили, что дети, родившиеся с низким уровнем витамина D, имели на 60% более высокий риск повышенного систолического артериального давления в возрасте от 6 до 18 лет, а дети, с нехваткой в течение взросления - двойной риск гипертонии. Авторы показали, что добавки помогают детям набрать вес, развить здоровье мышц, костей и здоровую иммунную систему.
Медикфорум писал об опасном гистамине.
Оставить комментарий