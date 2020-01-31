Улучшают иммунитет, оздоровляют печень: почему полезно ежедневно есть мандарины
Съедать зимой по 3-4 мандарина в день очень полезно – такая привычка улучшает иммунитет и здоровье печени, защищая от жирового гепатоза. Также мандарины обладают другими преимуществами.
В сезон холодов и недостатка солнечного света необходимо баловать организм большим количеством витаминов и клетчатки – в первую очередь, чтобы повысить иммунитет и дать возможность организму эффективнее справляться с инфекциями. Традиционный для этого времени гола фрукт – мандарины – может стать настоящим стимулятором оздоровления.
Почему же так полезно ежедневно употреблять эти цитрусовые?
Укрепляют кости. Мандарины содержат много микроэлементов и минералов – например, кальций, делающий кости прочнее и обеспечивающий хорошее состояние зубов. Цитрусовые имеют высокую биодоступность – это означает, что питательные вещества из плодов особенно хорошо усваиваются организмом.
Оздоровляют кожу. Для ровной, гладкой и упругой кожи телу требуется много витамина С, активно участвующего в образовании и синтезе коллагена. Организм не может самостоятельно его вырабатывать, - только поглощать из пищи. Ежедневное употребление мандаринов позволяет пополнять запасы витамина, важного для красивой и молодой кожи. Также плоды богаты бета-каротином, который активирует процесс регенерации клеток и нормализует метаболизм.
Улучшают иммунитет. Аскорбиновая кислота мандаринов помогает в борьбе с простудами. В целом, антиоксидант укрепляет иммунитет, но если вирус проник в организм, помогает сократить продолжительность заболевания. Идеально ежедневно съедать по 3-4 мандарина.
Помогают худеть. Американские исследователи выяснили, что мандарины помогают в борьбе с лишними килограммами благодаря содержанию флавоноида нобителина. Данное вещество стимулирует сжигание жировых клеток. Больше всего нобителина находится под кожурой в белой «сеточке».
Оздоровляют печень. Нобителин, которым обладают мандарины, не допускает накапливания лишнего жира в печени и, таким образом, делает ее здоровее. Жирная печень, или жировой гепатоз, возникающий вследствие чрезмерного употребления сахара и углеводов, нередко становится пусковым механизмом для развития таких заболеваний, как гепатит, цирроз или даже рак.
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