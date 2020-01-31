Можно ли ходить в сауну с больным сердцем или простудой?
Для одних - расслабление, для других - опасная перегрузка сердечно-сосудистой системы. Пациентам с кардиологическими диагнозами не обязательно обходиться без сауны все время, но существуют правила.
"Вы должны обсудить с лечащим врачом или кардиологом заранее, как долго и при каких температурах разрешено находиться в сауне или бане. Причина этого - сердце и кровообращение всегда стараются поддерживать температуру тела на уровне 37 градусов", - объясняют эксперты Немецкого фонда сердца для Fit For Fan.
Если тело чрезмерно нагревается, избыточное тепло передается через кровь в сосуды кожи, которые затем выделяют тепло в воздух.
Сауна означать стресс?Означает тяжелую работу для сердца. Здоровые люди легко и с удовольствием переносят сауну, но она тяжела для больного, ослабленного сердца.
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не следует усердствовать, то есть находитесь долго. Второе правило: обойтись без холодного душа или прохладного бассейна. Кровяное давление значительно возрастает - "седечникам" лучше медленно остывать после сауны. Вариант - теплый душ.
ПростудаЕще заблуждение - при простуде нужно ходить в баню "прогреваться". Вирусы любят высокие температуры, поэтому убить их с помощью подобных процедур не получится. Если вы заболели, полезно соблюдать постельный режим, а при угасании симптомов гулять на свежем воздухе.
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