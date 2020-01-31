Коронавирус пришел в Россию - 2 подтвержденных случая

«Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь», — сказала Голикова.

Ажиотаж в аптеках

«Поэтому мы со своей стороны обращаемся к аптечным сетям, производителям, чтобы они не пользовались текущей ситуацией», — сказал Голикова.

Закрытие границ