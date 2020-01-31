Коронавирус пришел в Россию - 2 подтвержденных случая
То, чего так боялись россияне случилось - коронавирус 2019-nCoV пришел в РФ. Пока подтверждено 2 случая - в Забайкалье и Тюменской области. Граждан России среди заболевших нет. Пострадавшие жители Китая.
О первых инфицированных сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. С заявлением выступил и Роспотребнадзор - распространение вируса остановлено, рисков для граждан пока нет.
«Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь», — сказала Голикова.
Ажиотаж в аптекахА аптечных сетях наступил наступил настоящих ажиотаж - люди скупают противовирусные и иммуномодерующие препараты. Вице-премьер также призвала предпринимателям не использовать ситуацию в целях обогащения, контролировать цены.
«Поэтому мы со своей стороны обращаемся к аптечным сетям, производителям, чтобы они не пользовались текущей ситуацией», — сказал Голикова.
Закрытие границНапомним, что премьер правительства Михаил Мишустин подписал приказ о закрытии границ с Китаем. В мире принимаются меры по сдерживанию опасной инфекции, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуация в связи с новый коронавирусом, вызывающим тяжелую пневмонию.
По официальным данным китайского правительства, умерло 170 человек.
Медикфорум писал о том, что жителей ставропольского края призвали отказаться от самолечения.
Оставить комментарий