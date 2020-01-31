Жителей Ставропольского края призвали отказаться от самолечения

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, самолечение в таком случае просто недопустимо. Есть риск не только распространения заболевания, но и угроза жизни человека.

Роспотребнадзор выпустил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Ознакомиться с ними смогли не только сотрудники медицинских организаций, но и жители региона, которые пришли за лекарственными средствами в аптеки.На сегодняшний день нет средств специфической профилактики коронавирусной инфекции, они находятся в стадии разработки. Для тех, кто всё же контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией, профилактические препараты назначаются врачом.Всех жителей информируют о том, что во избежание заболеваний ОРВИ, гриппом и другими инфекционными заболеваниями, необходимо мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения, в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ избегать массовых мероприятий, соблюдать режим труда и отдыха.Также важно не забывать о респираторном этикете: использовать носовой платок или одноразовые бумажные платки при кашле и чихании, при ношении защитных масок соблюдать время их использования.Для тех, кто побывал в территориях, где зарегистрирован коронавирус, при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания.Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье увеличилось количество кардиохирургических вмешательств.