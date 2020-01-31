Жителей Ставропольского края призвали отказаться от самолечения

Жителей Ставропольского края призвали отказаться от самолечения
МедикФорум стало известно, что министерство здравоохранения Ставропольского края призывает людей, которые прибыли из территорий, где зафиксирован новый вид инфекции коронавирус, и тех, у кого развились после этого симптомы ОРВИ, незамедлительно обращаться в лечебные учреждения, не занимаясь самолечением. 

Роспотребнадзор выпустил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Ознакомиться с ними смогли не только сотрудники медицинских организаций, но и жители региона, которые пришли за лекарственными средствами в аптеки.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, самолечение в таком случае просто недопустимо. Есть риск не только распространения заболевания, но и угроза жизни человека.

На сегодняшний день нет средств специфической профилактики коронавирусной инфекции, они находятся в стадии разработки. Для тех, кто всё же контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией, профилактические препараты назначаются врачом.
 
Всех жителей информируют о том, что во избежание заболеваний ОРВИ, гриппом и другими инфекционными заболеваниями, необходимо мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения, в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ избегать массовых мероприятий, соблюдать режим труда и отдыха. 

Также важно не забывать о респираторном этикете: использовать носовой платок или одноразовые бумажные платки при кашле и чихании, при ношении защитных масок соблюдать время их использования.

Для тех, кто побывал в территориях, где зарегистрирован коронавирус, при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания.

Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье увеличилось количество кардиохирургических вмешательств.
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